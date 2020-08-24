Öğrencilere "geleceğin meslekleri" öğretiliyor - Son Dakika

Öğrencilere "geleceğin meslekleri" öğretiliyor

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikle, dezavantajlı ve okullarındaki en başarılı 48 öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim veriliyor.

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikle, dezavantajlı ve okullarındaki en başarılı 48 öğrenciye bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim veriliyor.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen 6'ncı ve 7'nci sınıflara yönelik 25 akademisyen ve öğretmenin eğitim vereceği etkinliğin açılışı yapıldı.

"Tasarım odaklı düşünme ve inovasyon becerileri ile geleceğin mesleklerini ve doğayı keşfediyorum" temasıyla gerçekleşen ve bir hafta sürecek etkinlikte öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı olarak eğitim alacak.

Öğretmenlerden Cihan Gülgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bir kısımının dezavantajlı öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Etkinlikte taşımalı, yatılı ve köy okulları ile kent merkezinde öğrenim gören öğrenciler olduğunu anlatan Gülgün, "Öğrencilerimizin akademik başarılarına göre seçim yaptık. Öğrencilerimiz bulundukları okulların en başarılı öğrencileridir. Geleceğin meslekleri ve düşünme becerilerini öğrencilere kazandırılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Gülgün, robotik kodlama ve yazılım ile astronomi temalı eğitimlerin alanında uzman ve yetkin öğretmen ve akademisyenler tarafından uygulamalı olarak verileceğini aktardı.

TÜBİTAK'ın vermiş olduğu desteğin önemine dikkati çeken Gülgün, "TÜBİTAK'ın vermiş olduğu destekler ülkemizin geleceği anlamında çok büyük önem taşımakta. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerimiz bu kadar farklı ve bu kadar önemli alanlarda bilgi sahibi olma imkanı buluyorlar. Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak eğitim görüyorlar. Her atölyenin sonucunda bir ürün elde ediyorlar. Elde etmiş oldukları bu ürünleri projemizin son günü biz burada sergileyeceğiz ve öğrencilerimiz yapmış oldukları tüm ürünleri öğrenciler alıp evlerine götürecekler." ifadesini kullandı.

Gülgün, kampın 29 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Öğrencilerden Eylül Beyza Softa ise 7'nci sınıfa geçtiğini söyledi.

Etkinlikte eğlenerek bir şeyler öğrendiğini ifade eden Softa, "Bugün robotik kodlama üzerine çalıştık. Burada sürekli bilgi alışverişi içerisindeyiz. Koronavirüs sürecinde evde çok sıkılmıştık. Burada sosyal bir ortama girmek arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle etkileşim içerisinde olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Öğrencilere geleceğin meslekleri öğretiliyor

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 21:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilere 'geleceğin meslekleri' öğretiliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz 18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor         
15:41
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü         
15:37
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım         
15:36
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti Opr. Dr. kediye kıyma verdiği gerekçesiyle doktor eşini darp etti         
14:57
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı         
14:15
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü         
14:12
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu         
10:57
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı         
10:40
Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi         
10:19
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı         
09:06
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı         
07:58
Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü Husumetli kardeşlerin tartışması kanlı bitti! Ağabey, kardeşini av tüfeği ile öldürdü         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 04:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere "geleceğin meslekleri" öğretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei