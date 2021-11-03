ÖĞRENCİLERİ UTANDIRMAYAN YARDIM - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi Giy-Çık Mağazası, utandırmadan, deşifre etmeden öğrencilere destek oluyor. Rahatlıkla ulaşılabilmesi açısından kampüste yer alan mağazaya gelen öğrenciler, beğendikleri elbise ve ayakkabıyı alıp gidiyor. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şimdiye kadar 500 öğrencinin mağazadan faydalandığını belirterek, 'Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizin kimliklerini deşifre etmeden ihtiyaçlarını görüp gidiyorlar dedi.

Atatürk Üniversitesi'nde 2019'da açılan ancak pandemi nedeniyle çok fazla hizmet veremeyen Giy-Çık Mağazası, yeni akademik yılla birlikte kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren mağazada sorumlu Esmeray Benkli ile birlikte 3 gönüllü öğrenci görev alıyor. Öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrencilerin bağış yaptığı mağazaya bazı hayırsever kurum ve kuruluşlar da destek sağlıyor.

PAYLAŞIRSAN YENİLENİR

'Paylaşırsan yenilenir' sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında bağışçılardan gelen giysiler öğrencilere hem 'giycik.atauni.edu.tr' adresi üzerinden hem de mağaza aracılığıyla teslim ediliyor. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tekstil ve moda tasarımı bölümünde okuyan öğrenciler de mağazanın atölye bölümünde görev alarak gerektiği halde kıyafetleri öğrencilere uygun hale getiriyor.

KİMLİKLERİ DEŞİFRE EDİLMİYOR

Öğrencilerin rahat ulaşımı için kampüs içerisinde hizmet veren Giy-Çık Mağazası'nda inceleme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Besim Yıldırım'dan bilgi aldı. Mağaza sorumlusu Esmeray Benkli ve gönüllü öğrencilerle de görüşen Çomaklı, mağazanın 2019 yılında açıldığını söyledi. Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kimliklerinin deşifre edilmeden mağazadan ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Çomaklı, 'Hayırseverlerimiz yardım yapıyor, biz de burada aracı olarak öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Sadece Giy-Çık Mağazası'yla değil öğrencilerimize her anlamda destek veriyoruz. Bizim üniversite olarak şöyle bir iddiamız var. Atatürk Üniversitesi'ne gelen hiçbir öğrenci, aç, susuz kalmayacak. Burası öğrencilerimize destek olduğumuz konulardan birisi. Biz öğrencilerimize her anlamda destek çıkıyoruz diye konuştu.

Giy-Çık Mağazası'nın bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirildiğini belirten Esmeray Benkli, gönüllü öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini söyledi.