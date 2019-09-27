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Öğrencilerin TEKNOFEST'teki başarısı

1 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteleri öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden başarılarla döndü.

Öğrencilerin TEKNOFEST'teki başarısı, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversiteleri öğrencileri, katıldıkları TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden başarılarla döndü.

Akademik danışmanlığını Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Timurkutluk'un yaptığı ve Araştırma Görevlisi Tolga Altan ile öğrenciler Serdar Balçın, Ümit Kılıç, Sezer Bulut, Barış Kaya, Melihcan Altan ve Alp Emre Özcan'dan oluşan "Albatros" takımı, "HUMA" isimli insansız hava aracıyla katıldıkları TEKNOFEST'te düzenlenen 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışında, sabit kanat kategorisinde performans ödüllerinde dünya ikinciliği elde etti ve TUSAŞ Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Remzi İnan'ın katkılarıyla öğrencilerin hazırladığı yerli batarya yönetim sistemi tasarlanarak üretilen elektrikli araç "Kızıl Elma", teknik tasarım ödülünün sahibi olurken, Savunma Sanayi Başkanlığının düzenlendiği insansız kara aracı yarışlarında ise "Eslemnur", Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, yarışamaya katılan öğrencilerle bir araya gelerek onları tebrik etti.

TEKNOFEST'te üniversite olarak üç kategoride yarışlara katıldıklarını belirten Kar, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki işletmelerde iş bulmanın yolu, öğrencilerin etkinliklere katılarak kendilerini göstermeleri ve derece kazanmalarından geçiyor. Öğrencilerin başarılarının kalıcı olması için Bilgi İşlem Dairemiz bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerimizin başarılarının kalıcı olması ve diğer öğrencilere örnek olması açısında her yıl katılınılan etkinlikler ve derecelere yönelik internet sayfasında öğrenci projeleriyle ilgili özel bir alan oluşturacağız. Her zaman öğrencilerimizin arkasındayız. Bu çalışmalar kolay değil. Öğrencilerimiz gece gündüz çalıştılar ama bu çalışmanın karşılığını okulda ve sonrasında alacaklarını düşünüyorum. Öğrencilerimizi ve destek veren danışman hocalarını tebrik ediyorum."

Ömer Halisdemir, İstanbul, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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