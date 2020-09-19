Öğretim üyelerinden Ayvalık'ta çocuklara online teknoloji eğitimi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle online olarak 8-15 yaş grubundaki çocuklara eğitim veriliyor.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi'nin hayata geçirdiği "Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi" uzaktan eğitimle çocuklara ve kadınlara ulaşıyor.

İhtiyaç sahibi çocukların bilgisayar ihtiyacının da görüldüğü ve 2 ekimde sona erecek eğitimde, elektronik prototipleme, programlama dili Python, hobi elektroniği, drone teknolojileri, 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu modelleme dersleri veriliyor. Ayrıca Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi'nde bulunan fabrikasyon laboratuvarı Collaboration Space'in çalışanları tarafından verilecek derslerde öğrencilere geleceğin teknolojileriyle ilgili temel bilgiler de öğretilecek.

Sabancı Üniversitesi Collaboration Space yöneticilerinden Erdem İnanç, Ayvalık ve Küçükköylü öğrencilerle uzaktan da olsa eğitim yapabilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Teknoloji ağırlıklı eğitimler verdiklerini belirten İnanç, "Bizim için bu eğitimlerin online şeklinde verilmesi çok fazla sorun olmuyor. Sınıf ortamında da yaptığımız çalışmaları öğrencilere birebir dokunma imkanımız oluyordu. Burada da yine aynı eğitim içeriklerini online eğitimle verebiliyoruz. Bu verdiğimiz eğitimler ücretsizdir. Küçükköy'deki atölyemizde şu an için 6. ve 8. sınıf öğrencilere hitap ediyoruz. Burada günde iki saat olmak üzere, haftanın dört günü eğitim yapıyoruz. Bu eğitimi bir ay süresince devam ettireceğiz" dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın destekleriyle oluşturulan Küçükköy'deki atölyenin iki yıldan bu yana öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Robotik kodlama, model uçak yapımı ve teknoloji eğitimlerini iki yıldır yüz yüze yaptıklarını belirten Bahadır, "Ancak bu yıl pandemi nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldık bu eğitimlerimize. Burada bu sorunu yine Sabancı Üniversitesi'nin destekleriyle, uzaktan eğitim yoluyla çözmeye çalıştık. Şu anda Küçükköy'deki atölyemizde olan öğrencilerimiz, İstanbul'daki değerli eğitmenlerimizin online olarak katılımlarıyla bu eğitimleri alıyorlar. Evlerinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilere burada sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu eğitimlerden geri kalmamaları için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.