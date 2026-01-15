Öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü: Erkek arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
Öğretmen Hatice Biçmek'in ölümü: Erkek arkadaşı tutuklandı

15.01.2026 12:30
Kartal'da düşerek hayatını kaybeden Hatice Biçmek'in erkek arkadaşı gözaltına alınıp tutuklandı.

KARTAL'da 7'nci kattan düşerek hayatını kaybeden öğretmen Hatice Biçmek'in (28) erkek arkadaşı şüpheli olarak gözaltına alındı. Daha önce de gözaltına alınan ardından serbest bırakılan şüpheli Beytullah Ö.'nün tırnak aralarında Biçmek'e ait DNA örneklerinin bulunduğu ve Samsun'da yakalandığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Kartal Cevizli Mahallesinde 9 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında öğretmen Hatice Biçmek, oturduğu binadan düşerek hayatını kaybetti. Olayın görgü tanıkları havanın aydınlanmasının ardından yerde cesedi gördükten sonra polise ihbarda bulundu.Yapılan incelemelerde Hatice Biçmek'in oturduğu 7'nci kattaki terastan düştüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Hatice Biçmek'in erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Beytullah Ö. o tarihte gözaltına alındı. Beytullah Ö.'nün polis merkezinde verdiği ifadede olay gecesi Hatice Biçmek ile birlikte saat 22.00 sıralarında eve geldiklerini ve alkol aldıklarını söylediği öğrenildi. İfadesinde Hatice Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini, bu nedenle genç kadının bunalımda olduğunu ilaç kullandığını anlatan Beytullah Ö. "Aramızda herhangi bir tartışma olmadı. Sabah evden ayrıldım. Daha sonra konuyu öğrendim" dedi. B.Ö. ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIRNAK ARALARINDA BİÇMEK'İN DNS'SI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beytullah Ö.'nün tırnak aralarından alınan sürüntü örneklerinde Hatice Biçmek'in DNA'sı bulundu. Şüpheli hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Samsun'da yakalanan Beytullah Ö., İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edildi; ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

