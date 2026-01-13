Öğretmenden Kitap Yazma Atölyesi

YALOVA'da ortaokulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Murat Kırmızı (44), öğrencilerinin okudukları kitapların içeriği hoşuna gitmeyince kitap yazmaya karar verdi. Gerçek hayattan hikayelerin yer aldığı ve 'Ormandaki Kulübe' ismini verdiği ilk kitabını 3 yıl önce yazan Kırmızı, yazarlığa heveslenen öğrencileri için de 2 yıl önce 'Yazarlık Atölyesi' açarak eğitim vermeye başladı. Kırmızı, bu süreçte 6 kitap yazarken, 20 öğrencisi de hayatlarından kesitlerin yer aldığı 'Bizden Öyküler' ve 'Bizden Öyküler 2' ismini verdikleri 2 kitap çıkardı.

Çınarcık ilçesinde Teşvikiye Cumhuriyet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Murat Kırmızı, derslerindeki okuma saatlerinde öğrencilerinin okudukları kitapların içeriği hoşuna gitmeyince kitap yazmaya karar verdi. Öğrencilerini nitelikli eserlerle buluşturmak için, gerçek hayattan hikayelerin yer aldığı ve 'Ormandaki Kulübe' ismini verdiği ilk kitabını, 3 yıl önce yazan 23 yıllık öğretmen, kitabını okuyan öğrencilerin yazarlığa heveslenmesiyle, 2 yıl önce 'Yazarlık Atölyesi' açarak eğitim vermeye başladı. Öğrencilerinin kitap okuma, okuduğunu anlama, dil, kültür ve ahlak gelişimine katkı sunabilecek kitaplara yönelmelerini sağlamak amacıyla yazarlık serüvenine başlayan Kırmızı, bu süreçte 6 kitap, 7 aylık eğitimin ardından bir araya gelen 20 öğrencisi de hayatlarından kesitlerin yer aldığı 'Bizden Öyküler' ve 'Bizden Öyküler 2' ismini verdikleri 2 kitap yazdı.

'SENE SONUNDA YENİ KİTABIMIZ ÇIKACAK'

Yıl sonunda öğrencilerinin serinin 3'üncü kitabını da çıkaracağını söyleyen Murat Kırmızı, yazarlığını ve bu serüvene öğrencilerini dahil edişini şöyle anlattı:

"Burada görev yaptığım süre içerisinde, kendime ait basılı 6 kitap yazdım. Yazarlık serüvenim öğrencilerimde de yazma isteği uyandırdı. Okulda bulunduğum zamanlar içerisinde, 'Öğretmenim ben de bir şeyler yazdım, bakar mısın?' cümlelerini duyunca, okulda bir yazarlık atölyesi açmaya karar verdik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk başladığımız atölye çalışmamızda 1 kitap çıkardık. 'Bizden Öyküler' adını verdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da yazarlık atölyesi çalışmamız büyük istekle devam etti. 'Bizden Öyküler 2' kitabını çıkardık. Bu yıl da yazarlık atölyesi faaliyetlerimiz de devam ediyor. Bir aksilik olmazsa sene sonunda 'Bizden Öyküler 3' kitabımız çıkacak. Bu arada bende öğrencilerim gibi yazmaya ve üretmeye devam ediyorum. Şu an yazımını bitirdiğim 2 kitabım daha var. Yeni eğitim öğretim yılında çıkarmayı düşünüyorum."

'OKUDUKLARI KİTAPLAR OLUMSUZ DAVRANIŞLAR KAZANDIRIYORDU'

Öğrencilerini eğitici ve kişisel gelişimlerine faydalı olacak içerikteki kitapları okumaya yönlendirmeyi amaçladığını söyleyen Kırmızı, "Okuma saatlerinde öğrencilerimin elinde gördüğüm ve benim hoşuma gitmeyen kitaplar olmaya başlamıştı. Çocuklara yeni bir şey öğretmiyor ve olumsuz davranışlar kazandırıyordu. Bu kitapları okumasınlar diye kendim bir ürün ortaya koymak istedim. Böylece ilk kitabım olan 'Ormandaki Kulübe' ortaya çıktı. İçerisinde gerçek hayattan hikayeler yer alan bir öykü kitabı. Oradaki ana karakter olan Murat da benim. Çocuklar kitabımı okuduğunda kendi hayatlarından da bir şeyler yazabileceklerini gördüler. Daha rahat yazmaya karar verdiler. Bu da onları olumlu yönde etkilemiş oldu" diye konuştu.

'HAYATIMDA BİR ANI DAHA BIRAKMAK İSTERİM'

'Bizden Öyküler' kitabının yazarlarından olan Fatmanur Öcel (13) ise Türkçe öğretmeni sayesinde adım attığı yazarlığa devam edeceğini belirterek, "Öğretmenimiz kitap yazıyordu. Bizim de denememizi istedi. Atölye kurdu. Biz de atölyeye katıldık. Yazmaya başladık. İlk önce kitap taslakları oluşturduk. Sonra bu kitaplar hakkında yorumlar yaptık. En sonunda kitabımızı çıkardık. Kitap çıkınca çok mutlu oldum. Ben de bir yazar olmak istiyordum. Kitabı aldıktan sonra aileme, akrabalarıma gösterdim. Herkes çok beğendi. Yazmaya devam etmek istiyorum. Hayatımda bir anı daha bırakmak isterim" ifadelerini kullandı.