Öğretmenler yemekte buluştu, yerel tarih için önemli adım atıldı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü, Bergama'da öğrencilerin yerel tarih öğrenecekleri önemli bir gelişme ile taçlandı.

Bergama Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'İşbirliği Protokolü' ile UNESCO Alan Başkanlığı, Dünya Mirası Bergama'nın üstün evrensel değerlerini tanıtacak. Protokol imza töreni ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bizler paha biçilemez tarihi değerleri ile iç içe olduğumuz bir durumu kadim şehrimizde yaşıyoruz. Bu zengin tarihi değerlerimizi çocukluktan başlamak üzere tüm öğrencilerimize dolayısıyla toplumumuza tanıtmak zorundayız" dedi.

ÖĞRETMENLER, ONURLARINA VERİLEN YEMEKTE BULUŞTU

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında, Bergama Belediyesi tarafından Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde, ilçede görev yapan öğretmenler onuruna bir yemek düzenlendi. Öğretmenleri yarınımızın teminatı çocuklarımızı bir fidan gibi yeşerten 'kıymetlilerimiz' olarak adlandıran Belediye Başkanı Hakan Koştu, tüm öğretmenlerin gününü kutlayıp, verdikleri emek için her birisine ayrı ayrı teşekkür etti.

BERGAMA'NIN ÜSTÜN EVRENSEL DEĞERLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Öğretmenler onuruna düzenlenen yemek, çok önemli bir işbirliği protokolü ile taçlandırıldı. Bergama Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları İşbirliği Protokolü ile, UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın sahip olduğu üstün evrensel değerler, ilçede öğrenim ve eğitime devam eden öğrencilere bir dizi etkinlik ve programlarla tanıtılacak. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz tarafından imzalanan protokol iki yıl süresince devam edecek. Projenin start alması ardından ilçe merkezine uzak dezavantajlı bölgelerden başlamak üzere tüm öğrencileri kapsayacak şekilde Bergama'nın sahip olduğu Üstün Evrensel Değerleri tanımaları sağlanacak. Çalışmaları Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alan Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütecek.

ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE KONSER

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine bu akşam Bergama Kültür Merkezi'nde devam edilecek. Saat 20.30'da ücretsiz olarak öğretmenlere ve vatandaşlara açık olan 'Öğretmenler Günü Özel Konseri'nde, İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alacak.