Okan Buruk: Üzülmesi gereken kişi Webo değil başka insanlardı - Son Dakika

Okan Buruk: Üzülmesi gereken kişi Webo değil başka insanlardı

10.12.2020 00:02
Okan Buruk: Üzülmesi gereken kişi Webo değil başka insanlardı, System.String[]

"Orta hakemin, 4'üncü hakemi kendisi uyarıp bu krizi bitirmesi gerekirdi""Maça ya hep beraber çıkacaktık ya da hep birlikte çıkmayacaktık""Bireysel bir hata olarak görmek gerekiyor"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir,...

"Orta hakemin, 4'üncü hakemi kendisi uyarıp bu krizi bitirmesi gerekirdi"

"Maça ya hep beraber çıkacaktık ya da hep birlikte çıkmayacaktık"

"Bireysel bir hata olarak görmek gerekiyor"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son hafta karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Yardımcısı Webo'nun dün akşam yaşadığı ırkçı saldırıyı anlatan Okan Buruk, "Yardımcım Webo saha dışına atıldığı sırada 4'üncü hakem bir kelime kullandı. Bu kelimeye karşı hem ben hem de Webo bir tepki verdik. Ancak burada tepki vermesi gereken kişi orta hakem olmalıydı. Orta hakemin, 4'üncü hakemi kendisi uyarıp bu krizi bitirmesi gerekirdi. Daha sonra oyunların duydupu kelime sonrasında iki takım birlikte aldığı kararla soyunma odasına gittik. Webo, Ba, Mbappe, Neymar'ın tepki göstermesi iki takım oyuncularının hem kendileri hem de dünya üzerindeki insanlar için duyarlı olduklarını gösterdi. İki takımda 4'üncü hakemin olduğu maçı oynamak istemedi. Sonrasında 4'üncü hakemin devam etmeyeceği haberi geldi. Oyuncularımız aldığı kararlar devam etmek istemedi. Hem başkan olarak hem teknik heyet olarak futbolcularımızla konuştu. Maça ya hep beraber çıkacaktık ya da hep birlikte çıkmayacaktık. Birkaç arkadaşımızın oynamak istememesi sonrasında bizim de desteklediğimiz takım olarak aldığımız bir karar oldu. UEFA'nın hemen çözüm oluşturması önemliydi. UEFA'nın aldığı kararın payını da vermek gerekiyor. Futbol sahalarında yaşamak istemediğimiz bir geceyi geçirdik" ifadelerini kullandı."ÜZÜLMESİ GEREKEN KİŞİ WEBO DEĞİL BAŞKA İNSANLARDI"Kendi ekibinde de farklı milletlerden birçok insan olduğunu belirten Okan Buruk, "Dün yaşananlardan belki en az rahatsız olması gereken, en az üzülmesi gereken, bu olaydan kendini sorumlu tutmaması gereken kişinin Webo olması gerekirken dün otelde çok üzgündü. Onunla konuştuk, kendisine destek olduk. Üzülmesi gereken başka insanlardı. Benim ekibimde farklı milletlerden birçok insan var. Herkesin öncelikle inancı insan olmak. İyi insan olmak çok değerli. Rengi, ırkı, memleketi neresi olursa olsun insan olduğunuzda değerli oluyorsunuz. Webo'nun hem ne kadar iyi bir insan olduğunu hem de ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Biz de onunla olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Her zaman onun yanında olacağız. Diğer yandan Demba Ba'nın söylediği birçok söz vardı. Söylediklerini çok değerli buldum. İnsanlara lakap takılmadığı yılları görmeyi umuyorum" şeklinde konuştu."BİREYSEL BİR HATA OLARAK GÖRMEK GEREKİYOR"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın ırkçı saldırıyı yapan hakemle beni aynı kefeye koymayın açıklaması kendisine hatırlatılan Okan Buruk, "Sumudica devamlı görüştüğümüz, telefonla konuştuğumuz birisi. Maçlarda agresifliği var ama işini iyi yapmaya çalışan bir insan. Futbolculuk dönemimde de birçok Romanyalı futbolcuyla beraber oynadım. Romanya halkı bize yakındır, onları severiz. Onlarla aramızda bu anlamda farklı bir şey olmaz. Sumudica hoca da bu anlamda Türkiye'yi seven, değer veren birisi. Bireysel bir hata olarak görmek gerekiyor. Bunu farklı milletlerden birisi de yapabilirdi. Bireysel olarak yapılan bir hata" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Okan Buruk, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: Üzülmesi gereken kişi Webo değil başka insanlardı - Son Dakika Spor


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