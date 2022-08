Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2)

OKUL AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Özenç de yer aldı. Törende konuşan Bakan Özer, 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra ilk defa 4 farklı yaz okulu ile öğrencileri buluşturduklarını söyledi. Özer, 1 milyon öğrencinin istedikleri yerde bilim, sanat, İngilizce ve matematik alanında yaz okullarına katıldığını hatırlatarak, "17 Haziran'dan bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimizle 2022- 2023 eğitim öğretim yılında okulların temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımları, büyük onarımları, donatımlarıyla ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. Bu sembolik toplantımızı daha sonra Ankara, İzmir ve Erzurum'da yaptık. Artık her gittiğimiz ilde okul yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Okul yöneticilerimiz tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalışıyor. Yıllardan beri hükümetin eğitime bu kadar yatırım yapmasına rağmen sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir yanlış algı var. Bu algıyı ortadan kaldırmak ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAYITLARDAKİ BAĞIŞ KONUSUNU ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ'Bakan Özer, kronik bir problem haline geldiğini belirttiği kayıtlardaki bağış konusunu da ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayarak, "Tüm illerimizde, tüm il müdürlerimizi alarma geçirdik. Okul yöneticilerimiz kesinlikle okula kayıtlarda bağış almayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir. Ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür, bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yanlışlık yapan 65 okulumuzda da teftiş kurulumuz gerekli incelemeleri yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili problemi çözdüyse bağış konusunun da çözecek. 19 yılda derslik sayısını 300 binden 857 bine çıkardık. Yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranları ise yüzde 90'lara ulaştı" diye konuştu. Bakan Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için başvuran 614 bin öğretmenden yaklaşık 90 bine yakınının da yüksek lisans ve doktora diploması olduğu için sınavdan muaf olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, inşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023 yılında çok büyük sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı, çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin daha kaliteli eğitime ulaşması, velilerin sürekli yeni eğitimlerle desteklenmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından kısa bir konuşma yapan Şehit İlhami Özenç'in annesi Fatma Özenç, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -