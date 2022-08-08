Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2)

08.08.2022 17:37
Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2)

OKUL AÇTIMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı.

OKUL AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende, şehidin babası Mehmet ve annesi Fatma Özenç de yer aldı. Törende konuşan Bakan Özer, 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra ilk defa 4 farklı yaz okulu ile öğrencileri buluşturduklarını söyledi. Özer, 1 milyon öğrencinin istedikleri yerde bilim, sanat, İngilizce ve matematik alanında yaz okullarına katıldığını hatırlatarak, "17 Haziran'dan bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimizle 2022- 2023 eğitim öğretim yılında okulların temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımları, büyük onarımları, donatımlarıyla ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok kapsamlı bir istişare toplantısı yaptık. Bu sembolik toplantımızı daha sonra Ankara, İzmir ve Erzurum'da yaptık. Artık her gittiğimiz ilde okul yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Okul yöneticilerimiz tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalışıyor. Yıllardan beri hükümetin eğitime bu kadar yatırım yapmasına rağmen sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir yanlış algı var. Bu algıyı ortadan kaldırmak ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAYITLARDAKİ BAĞIŞ KONUSUNU ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ'Bakan Özer, kronik bir problem haline geldiğini belirttiği kayıtlardaki bağış konusunu da ortadan kaldırmak istediklerini vurgulayarak, "Tüm illerimizde, tüm il müdürlerimizi alarma geçirdik. Okul yöneticilerimiz kesinlikle okula kayıtlarda bağış almayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir. Ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür, bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yanlışlık yapan 65 okulumuzda da teftiş kurulumuz gerekli incelemeleri yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili problemi çözdüyse bağış konusunun da çözecek. 19 yılda derslik sayısını 300 binden 857 bine çıkardık. Yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranları ise yüzde 90'lara ulaştı" diye konuştu. Bakan Özer, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için başvuran 614 bin öğretmenden yaklaşık 90 bine yakınının da yüksek lisans ve doktora diploması olduğu için sınavdan muaf olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, inşallah bu süreç çok suhuletli bir şekilde bitecek ve 2023 yılında çok büyük sayıda uzman öğretmen ve başöğretmenle Milli Eğitim Bakanlığı, çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin daha kaliteli eğitime ulaşması, velilerin sürekli yeni eğitimlerle desteklenmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından kısa bir konuşma yapan Şehit İlhami Özenç'in annesi Fatma Özenç, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fatih POYRAZ-Burak TEKİN/ANKARA, -


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Özer: İstanbul'da OECD ülkelerinin katımıyla mesleki eğitim zirvesi olacak (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement