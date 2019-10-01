Okul arkadaşları dünya şampiyonu Habibe'yi konfetilerle karşıladı

Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya alan Habibe Afyonlu, okulunda törenle karşılandı.

Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen törende, Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Habibe'yi konfetilerle karşılayarak tebrik etti.

Okul Müdürü Deniz Eriş, törende yaptığı konuşmada, 12'nci sınıf öğrencisi Habibe'nin sporcu kimliğinin yanı sıra erdemli ve disiplinli bir yapısının olduğunu söyledi.

Sporun akademik başarıya engel olmadığını vurgulayan Eriş, "Biz karanlıkta evimizde uyurken Habibe'nin sabah erkenden antrenmana gittiğini, sonrasında da okula geldiğini, derslerden sonra yine antrenmana gittiğini biliyoruz. Zor ve bir süreç. Habibe bu süreci çok güzel yönetti." dedi.

Habibe Afyonlu da bu gururu Türkiye'ye ve Balıkesir'e yaşattığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Şampiyonluk sürecinin kendisi için çok zor geçtiğini anlatan Habibe Afyonlu, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonasında birinci olacağıma inandım ve biliyordum. Oraya gittiğimde içimde bir tedirginlik vardı, rakiplerimin hepsi madalyalı rakiplerdi. Bu durum benim gözümü korkutmadı çünkü çok çalıştım, inandım. Arkamda bana destek veren antrenörlerim olduğunu biliyordum. Oraya çıktığımda bir Türk'ün gücünü göstermek için mindere çıktım. Rakiplerimi bir bir yendim, şampiyon olduğum için çok mutluyum. İnşallah 2024 Olimpiyatları'ndan da madalyayla dönmek istiyorum. Bana destek olan ve böyle bir kutlama yapan herkese çok teşekkür ediyorum."

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise Habibe'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ile Belediye Başkanı Avcı, şampiyon judocuya hediyeler verdi.

Daha sonra sınıfına geçen Habibe Afyonlu, arkadaşlarıyla bir araya geldi.