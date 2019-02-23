Son Dakika Haberleri: Okul Bahçesinde Bulunan Yaralı Yavru Baykuş Koruma Altında

Okul Bahçesinde Bulunan Yaralı Yavru Baykuş Koruma Altında

1 saat önce

Konya'da, okul bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Okul Bahçesinde Bulunan Yaralı Yavru Baykuş Koruma Altında, System.String[]
Konya'da, okul bahçesinde yaralı halde bulunan yavru kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Çumra ilçesindeki bir okul bahçesinde yaralı vaziyette baykuş bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Adrese giden milli parklar ekipleri, kulaklı orman baykuşu olduğu belirlenen, yaralı olduğu için uçamayan kuşu teslim alarak, tedavi yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.


Yaralı baykuşun tedavisi sonrasında yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Konya, Güncel
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