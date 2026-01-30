Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek

OKUL Kıyafeti ve Üreticileri Federasyonu (OKULFED), eğitim dünyasının ve ebeveynlerin nabzını tutan bir araştırma dosyasını paylaştı. GENAR Araştırma tarafından 8 Ocak tarihinde tamamlanan ankete göre velilerin yüzde 88'i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler nedeniyle 'armalı ve modelli' okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

GENAR Araştırma, Türkiye genelinde her bölgeden birer il seçerek toplam bin 500 kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi. Veli araştırmasında, 26 ilde 6-18 yaş grubunda çocuğu olan toplam bin 200 kişi ile 'Türkiye'de Okul Kıyafetleri Uygulamalarına Yönelik Veli Algısı Araştırması' yapıldı. Araştırmaya göre velilerin yüzde 88'i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler nedeniyle 'armalı ve modelli' okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

Anket sonuçlarında öne çıkan bir diğer teknik detay ise armaların uygulama biçimi oldu. Velilerin yüzde 73,5'i, armanın sonradan alınıp kıyafete dikilmesinin hem ek maliyet yarattığını hem de aileler için büyük bir zaman kaybı ve zahmet oluşturduğunu belirtti.

Eğitim kalitesi ve öğrenci psikolojisi üzerine de veriler sunan araştırma, velilerin yüzde 60,9'unun armalı kıyafetlerin kurallara uyma bilincini ve okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşündüğünü aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OKULFED Genel Başkanı İsmail Sadi Doğan, araştırmanın okul kıyafetlerinin sadece bir giysi değil, aynı zamanda stratejik bir eğitim materyali olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Doğan, "Velilerin en büyük endişesi okul güvenliği. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 88'i, okul arması taşıyan kıyafetlerin, okul dışından kişilerin ayırt edilmesini kolaylaştırdığını ve bu sayede güvenlik zafiyetlerinin önüne geçildiğini ifade ediyor" dedi.

MARKA YARIŞI VE AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT

Sivil veya düz kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında sınıfsal farkları keskinleştirdiğine dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

"Velilerimizin yüzde 76,1'i, düz kıyafetlerin öğrenciler arasında bir 'marka rekabetine' yol açacağından endişeli. Standart bir modelin olmadığı durumlarda ortaya çıkan marka odaklı akran zorbalığı, velilerimizin yüzde 68,1'i için ciddi bir sosyal risk taşıyor. Armalı kıyafetler, bu tür ayrışmaların önüne geçen en güçlü bariyerdir."

Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu veriler ışığında, okul kıyafetlerinin sadece birer tekstil ürünü değil; pedagojik, ekonomik ve güvenlik temelli birer eğitim materyali olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Velilerimizin sesine kulak vererek, çocuklarımızın hem güvenliğini hem de huzurunu korumaya devam edeceğiz."

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

Kota Örnekleme Yöntemi uygulanmıştır, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey -2 (26 bölge) için her bölgeden birer il seçilmiştir ve toplam bin 500 görüşme yapılmıştır.

Veli araştırmasında, 26 ilde 6-18 yaş grubunda çocuğu olan toplam bin 200 kişi ile görüşülmüştür. Örneklem dağılımı illerde ikamet eden 6-18 yaşındaki (ilköğretim – lise çağında) çocuk sayısına göre oluşturulmuştur. Ayrıca ilkokul-ortaokul-lise öğrenci sayısı dağılımı da kota olarak uygulanmıştır. Okul aile birliği temsilcileri araştırmasında, 26 ilde okul aile birliği temsilcisi olan toplam 300 kişi ile görüşülmüştür. Örneklem dağılımı illerdeki ilköğretim – lise okul sayısına göre oluşturulmuştur.