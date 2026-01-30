Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek

Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek
30.01.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 88'lik kesim armalı kıyafetleri güvenlik ve aidiyet için tercih ediyor.

OKUL Kıyafeti ve Üreticileri Federasyonu (OKULFED), eğitim dünyasının ve ebeveynlerin nabzını tutan bir araştırma dosyasını paylaştı. GENAR Araştırma tarafından 8 Ocak tarihinde tamamlanan ankete göre velilerin yüzde 88'i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler nedeniyle 'armalı ve modelli' okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

GENAR Araştırma, Türkiye genelinde her bölgeden birer il seçerek toplam bin 500 kişi ile bir araştırma gerçekleştirdi. Veli araştırmasında, 26 ilde 6-18 yaş grubunda çocuğu olan toplam bin 200 kişi ile 'Türkiye'de Okul Kıyafetleri Uygulamalarına Yönelik Veli Algısı Araştırması' yapıldı. Araştırmaya göre velilerin yüzde 88'i güvenlik, aidiyet ve ekonomik dengeler nedeniyle 'armalı ve modelli' okul kıyafetlerini açık ara farkla destekliyor.

Anket sonuçlarında öne çıkan bir diğer teknik detay ise armaların uygulama biçimi oldu. Velilerin yüzde 73,5'i, armanın sonradan alınıp kıyafete dikilmesinin hem ek maliyet yarattığını hem de aileler için büyük bir zaman kaybı ve zahmet oluşturduğunu belirtti.

Eğitim kalitesi ve öğrenci psikolojisi üzerine de veriler sunan araştırma, velilerin yüzde 60,9'unun armalı kıyafetlerin kurallara uyma bilincini ve okula aidiyet duygusunu güçlendirdiğini düşündüğünü aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan OKULFED Genel Başkanı İsmail Sadi Doğan, araştırmanın okul kıyafetlerinin sadece bir giysi değil, aynı zamanda stratejik bir eğitim materyali olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Doğan, "Velilerin en büyük endişesi okul güvenliği. Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 88'i, okul arması taşıyan kıyafetlerin, okul dışından kişilerin ayırt edilmesini kolaylaştırdığını ve bu sayede güvenlik zafiyetlerinin önüne geçildiğini ifade ediyor" dedi.

MARKA YARIŞI VE AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT

Sivil veya düz kıyafet uygulamasının öğrenciler arasında sınıfsal farkları keskinleştirdiğine dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

"Velilerimizin yüzde 76,1'i, düz kıyafetlerin öğrenciler arasında bir 'marka rekabetine' yol açacağından endişeli. Standart bir modelin olmadığı durumlarda ortaya çıkan marka odaklı akran zorbalığı, velilerimizin yüzde 68,1'i için ciddi bir sosyal risk taşıyor. Armalı kıyafetler, bu tür ayrışmaların önüne geçen en güçlü bariyerdir."

Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu veriler ışığında, okul kıyafetlerinin sadece birer tekstil ürünü değil; pedagojik, ekonomik ve güvenlik temelli birer eğitim materyali olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Velilerimizin sesine kulak vererek, çocuklarımızın hem güvenliğini hem de huzurunu korumaya devam edeceğiz."

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada kantitatif araştırma yöntemi ve bu yöntemin yüz yüze anket tekniği kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ

Kota Örnekleme Yöntemi uygulanmıştır, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey -2 (26 bölge) için her bölgeden birer il seçilmiştir ve toplam bin 500 görüşme yapılmıştır.

Veli araştırmasında, 26 ilde 6-18 yaş grubunda çocuğu olan toplam bin 200 kişi ile görüşülmüştür. Örneklem dağılımı illerde ikamet eden 6-18 yaşındaki (ilköğretim – lise çağında) çocuk sayısına göre oluşturulmuştur. Ayrıca ilkokul-ortaokul-lise öğrenci sayısı dağılımı da kota olarak uygulanmıştır. Okul aile birliği temsilcileri araştırmasında, 26 ilde okul aile birliği temsilcisi olan toplam 300 kişi ile görüşülmüştür. Örneklem dağılımı illerdeki ilköğretim – lise okul sayısına göre oluşturulmuştur.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti
ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı ABD bayrağını göndere çekmeye çalışıyordu, halk hemen gerekeni yaptı
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu Narin Güran Davasında Yeniden Yargılanma Tarihi Belli Oldu
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:02:17. #7.11#
SON DAKİKA: Okul Kıyafetlerine Velilerden Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.