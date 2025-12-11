İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı - Son Dakika
İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı

İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı
11.12.2025 10:12
İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı
Arnavutköy'deki Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda bir temizlik personeli, müdürünü zehirlemek için tavuk yemeğine çamaşır suyu kattı. Olayın fark edilmesiyle birlikte müdür şikayette bulundu ve temizlik görevlisi tutuklandı.

Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda temizlik görevlisinin okul müdürünü zehirlemek için tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı iddia edildi.

TAVUK YEMEĞİNE ÇAMAŞIR SUYU İDDİASI

İddiaya göre okulda görev yapan temizlik personeli Z.S., öğle saatlerinde pişirilecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu ekleyerek okul müdürü Y.B.'yi zehirlemeye çalıştı. Dondurucudan çıkarıldıktan sonra tezgâhtaki tencereye konularak hazırlanacak tavuğun içerisine gizlice çamaşır suyu döküldüğü öne sürülürken, durum okul personeli tarafından kısa sürede fark edildi.

MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLDU, PERSONEL TUTUKLANDI

Zehirlenme şüphesiyle polis merkezine giden okul müdürü Y.B., temizlik personelinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri zanlı Z.S.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Z.S., cezaevine gönderildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI, KİMYASAL İNCELEME BAŞLATILDI

Olay sonrası polis ekipleri okulda detaylı inceleme gerçekleştirdi. Tavuk yemeğinin bulunduğu tencere ve çevresinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal analiz yapılacağı, inceleme sonucunda olayın kesin seyrinin ortaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    millet manyak ya oglum is yaomayacaksan niye calisiyon mudür senin amirin iş yaptirmakla görevli sende yapmakla görevlisin 11 1 Yanıtla
