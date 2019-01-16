Okullar Arası Müsabakalarda İlk Başarı Kros'tan Geldi
1 saat önce
Kayseri'nin Okullar Arası müsabakalarda ilk başarısı Antalya'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye Birinciliği müsabakalarından geldi.
Kayseri
'nin Okullar Arası müsabakalarda ilk başarısı Antalya
'da düzenlenen Okullar Arası Kros Türkiye
Birinciliği müsabakalarından geldi.
Okullar Arası Kros Türkiye Birinciliği müsabakaları 15 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yapıldı.
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan; Osman Düşüngel Ortaokulundan Furkan Mutlu yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu, Mehmet Soysaraç Ortaokulu'ndan Münevver Akkuş
yıldız kızlar da Türkiye dördüncüsü ve Özel Sare Anadolu Lisesi
erkek takımı genç erkeklerde Türkiye dördüncüsü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Okullar Arası Kros müsabakalarından derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:27 Kaynak: İHA
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