Okullarda karne heyecanı - Son Dakika

Tokat, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Amasya'daki öğrenciler karnelerini aldı.

Tokat'ta 8 bin 634 öğretmenin görev aldığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla il genelindeki 102 bin 906 öğrenci karne aldı.

Melik Ahmet Gazi İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Ozan Balcı, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.

Vali Balcı, öğrencilerle öğretmenlere iyi tatiller dileyerek, "İl genelinde 'Spor Tokat' projesi kapsamında tatil süresince düzenlenecek sosyal ve kültürel faaliyetlerimize tüm öğrencilerimizi davet ediyorum." dedi.

Balcı, daha sonra geçirdiği trafik kazası nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi gören Mevlana Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Beyzanur Akar'ı ziyaret ederek, karnesini verdi.

Ozan Balcı'ya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de eşlik etti.

Çankırı

Çankırı'da da 28 bin 172 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Yunus Emre Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

Karneleri veren Aslaner, öğrencilere yarıyıl tatilini güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öztürk de öğrencilerin karne notundan ziyade gelişim sürecindeki durumunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızın öğrencilerle velilerimizden yapmalarını istediği etkinlikler var. Bugün karnelerle bu etkinlikler de dağıtılıyor. İnşallah öğrencilerimiz aileleriyle şehrin tarihi yapısını gezer, hoş vakit geçirirler. Kitap okumaları ve dinlenmeleri tavsiyemizdir." diye konuştu.

Kastamonu

Kastamonu'da ise 54 bin 727 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı.

Vali Yaşar Karadeniz, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde kalite ve niteliği artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitimde fiziksel eksiklerin büyük ölçüde giderildiğinin altını çizen Karadeniz, "Yarım olan ve inşaatı devam eden okullar önümüzdeki yıl büyük ölçüde hizmete alınmış olacak. Ağırlığımızı niteliğin artırılmasına vermekten yanayız." dedi.

Öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar Karadeniz, "Eğitimle ilgili sorunlar tartışılırken, iş dönüp dolaşıp okuduğunu anlama ve yorumlama noktasında düğümleniyor. Bunun da çaresi bellidir. Bol bol okumak. Çocuklarımızın bu tatilde oynarken, gezerken kitap okumalarını ihmal etmemelerini istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ile kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çorum

Çorum'da 92 bin 420 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile İsmail Kakaç ve Ubeydi Gazi İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çiftçi ve beraberindekiler, karnelerini verdiği bazı öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilere ara tatilde eksikliklerini gidererek ikinci döneme hazırlanmaları ve sevdikleriyle birlikte daha çok zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Çorum Belediyesince de kent merkezindeki tüm ilkokul öğrencilerine tatil kitabı hediye edildi.

Amasya

Amasya ve ilçelerindeki 54 bin 503 öğrenci karnelerini alarak tatile çıktı.



Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemi boyunca öğrencileri, emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından sınıfları gezen Dağ, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.