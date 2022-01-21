Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.

Adana'da ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 496 bin 600 öğrenci, karnelerini törenle aldı.

Vali Süleyman Elban, merkez Seyhan ilçesindeki Manas İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Elban, burada, öğrencilerle ailelerin de karne heyecanına ortak olduğunu söyledi.

Kentte, 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ilk yarı döneminin sorunsuz tamamlandığını vurgulayan Elban, şöyle konuştu:

"İlimizde 496 bin 600 öğrencimiz karne alıyor. Gerek pandemi gerek başka hususlarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan bu süreç yönetildi ve ilk dönemin sonuna geldik. Başta İl Milli Eğitim Müdürü'müz Yaşar Koçak, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamızın tüm personelleri, büyük bir özveriyle okullarımızdaki hem pandemi hem de başarılı eğitim öğretim sürecini yönettiler."

Vali Elban, öğrencilerin tatilde dinleneceğini anımsatarak, "Yavrularımız 15 gün dinlenecekler. Daha sonra tekrar sıkıntısız ikinci yarı döneme başlayıp, sağ salim bu dönemi bitirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, bu tatilde dinlenmiş, yorgunluklarını atmış olarak tekrar okullarına dönerler diye düşünüyorum. Onlara da ikinci dönem için şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.