Okuması için yol açılan Gamze öğretmen olmak istiyor

Muğla'da babasının kendi imkanlarıyla açtığı yolla okula daha rahat gitme imkanına kavuşan Gamze Korkut, gelecekte öğretmen olmak istiyor.

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde kızı için kendi imkanlarıyla yol açan baba Ramazan Korkut, AA muhabirine, yaptığı fedakarlığın duyulması üzerine birçok kişinin kendilerine yardım etmek istediğini söyledi.

Muğla Valiliğinin yol yapımı için borçlandığı parayı üstlenmesiyle rahatladığını anlatan Korkut, "Böylece üzerimden büyük bir yük kalktı. Sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı." dedi.

Korkut, kendisinin maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra okuyamadığını, hayallerini kızının gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu yıl eğitim hayatına başlayan Gamze Korkut da okulu çok sevdiğini söyledi.

Yeni arkadaşlarının olduğunu anlatan Korkut, her gün farklı oyunlar oynadıklarını belirtti.

Öğretmeninin de kendilerine farklı bilgiler verdiğini dile getiren Korkut, "Okulda her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Burayı, öğretmenimi, arkadaşlarımı çok sevdim. Ben de öğretmen olmak ve çocuklara yeni şeyler öğretmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Şirin Korkut da kızının eğitimi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kızının öğretmen olma hayalinin gerçeğe dönüşmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacaklarını vurgulayan Korkut, "Kızım öğretmen olup, ileride Vali ablası Esengül Civelek, Kaymakam ağabeyi Caner Yıldız gibi nesiller yetiştirecek." dedi.

Korkut'un borçlarını Muğla Valiliği üstlenmişti

Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi okula götürecek servisin evlerine gelebilmesi için kendi imkanlarıyla yol açtırmıştı.

Babanın bu fedakarlığının duyulması üzerine Muğla Valiliğinin yanı sıra sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda hayırsever harekete geçmişti. Yol için 42 bin lira masraf eden, bunun 22 bin lirasını ödeyen babanın kalan borcunu Valilik üstlenmişti.