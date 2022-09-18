KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı - Son Dakika
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

18.09.2022 10:44

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Bolu'da başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Bolu'da başladı.

Bolu'da sınava girecek memur adayları, sınav saatinden önce Orhan Gazi Ortaokulu ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Memur adayları, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alındı.

Bazı vatandaşlar da sınava giren yakınlarını okul önünde bekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı - Son Dakika
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