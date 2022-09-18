KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, Bolu 'da başladı.

Kaynak: AA

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