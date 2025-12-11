Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü - Son Dakika
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
11.12.2025 21:03
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü
Nesli tehlike altında olan Anadolu parsı, Tunceli'de bir ağaçta görüntülendi. Öldürmenin cezası 45 milyon ve 5 yıla kadar hapis olan Anadolu parsının o anları kameralara yansırken; Prof. Dr. Ahmet Kılıç da Anadolu parsının önemine değinerek, "Tunceli'de tespit edilen ve ağaçta ilk kez fotoğraflanan türümüz, Anadolu Leoparı, Anadolu Parsı. Muhtemelen bu genç bir birey ve insanlardan kaçtığı için ağaca sığınmış görünüyor" dedi.

Tunceli'de nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, kırsalda bir köylü tarafından ağaçta görüntülendi.

Tunceli'nin zengin coğrafyası; vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

ANADOLU PARSI TUNCELİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun yıllar kentte Anadolu parsının yaşadığı konuşulup tartışılırken; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, türün varlığının netleştirilmesi için kentteki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Son olarak kentin kırsal ve yüksek kesiminde yaşayan bir köylü, ağacın üzerinde gördüğü hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

ÖLDÜRMENİN CEZASI 45 MİLYON LİRA

Nesli tehlike altında olan Anadolu parsını öldürmenin cezasının 45 milyon lira ve 5 yıl hapis cezası olduğu belirtilirken; hayvanın insanlardan kaçtığı için ağaca sığınmış olabileceği değerlendiriliyor.

UZMANLAR KESİNLEŞTİRDİ

Köylü daha sonra görüntüleri, çevre ve yaban hayatının korunmasına ilişkin davalarla yakından ilgilenen Avukat Barış Yıldırım'a gönderdi. Yıldırım da görüntüleri uzmanlara yollayarak kameraya alınan hayvanın Anadolu parsı olup olmadığını sordu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ile Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, görüntülerdeki hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre 'en-tehlikede' kategorisinde yer alan Anadolu parsı olduğunu doğruladı.

"VAŞAKTA SİYAHIMSI ÇİZGİLER BELLİ OLMAZ"

Prof. Dr. Mustafa Sözen de "Görüntüdeki hayvan Tunceli'den kaydedilmiş. Baktığımız zaman ağacın tepesine çıkmış olan kocaman bir kedi olduğunu görüyoruz. Üzerinde benekler var ve ayaklarında siyah, biraz daha uzunca olan benekler var. Türkiye'de bu davranışı gösterebilecek olan aslında iki tane hayvan var. Birisi Anadolu Parsı, birisi de vaşak. Evet görüntüdeki hayvan, şüphesiz bir şekilde bir Anadolu parsı. Baş yapısı, kulak yapısı, karın altı desenleri ve özellikle ayak içindeki şu uzunlamasına siyahlığı pars olduğunu netleştiriyor. Vaşakta karın altı beyazlısı ve ayak içlerindeki bu siyahımsı çizgiler belli olmaz. O yüzden hayvan şüphesiz şekilde bir pars" diye konuştu.

"ÇOK NADİDE BİR TÜRDÜR"

Prof. Dr. Ahmet Kılıç da Anadolu parsının önemine değinerek, "Tunceli'de tespit edilen ve ağaçta ilk kez fotoğraflanan türümüz, Anadolu Leoparı, Anadolu Parsı. Muhtemelen bu genç bir birey ve insanlardan kaçtığı için ağaca sığınmış görünüyor. Bunlar, en nadide, biyoçeşitlilikte genel olarak besin piramidinde en üstte bulunan bir türümüzdür. Çok nadide bir türdür. Anadolu'da bulunması bizi oldukça sevindiriyor. Çünkü Anadolu'nun önemini biz burada anlıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Doğa Ve Çevre Vakfı, Biyolojik Silahlar, Anadolu Parsı, Ahmet Kılıç, Tunceli, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 198919 198919:
    ya bir insanı öldürmenin cezası??? 13 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Bilmeden yanlışlıkla öldüren olursa direkt intihar etsin yani. 11 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    İnsanın bile bir hayvan kadar değeri yok ülkemizde Adam öldürse o kadar ceza almaz belkide 8 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Sivri dik kulaklarıyla vaşak’ğa çok benziyo 6 2 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Dersim halkı öldürmez ama başka kişilerden koruyun 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü - Son Dakika
