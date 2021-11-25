Öldürülmekten nasıl kurtulduğunu anlattı: Çocuklarım var, bağışla - Son Dakika

Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda 20 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Hakan Ökten ile Havva B., 42 CTB 54 plakalı araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkarıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten, kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri, Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

POLİSE ALKOL VE UYUŞTURUCU ALDIĞINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakan Ökten

"ÖNCEDEN DUYGUSAL İLİŞKİ YAŞADIK"

Sanık Mevlüt Koyuncu, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Hakan Ökten'in ailesi, Havva B. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Havva B., ifadesinde, Hakan Ökten ile 1999 yılından bu yana komşu olduklarını belirterek, "Hakan ile duygusal ilişki yaşadık. Olay günü cinsel ilişki yaşamadık ama öncesinde olmuştu. Bu durumu maktulün eski eşi ile ikinci eşi de biliyordu. Sadece benim ailem bilmiyordu. Bu ilişki nedeniyle Hakan'ı tehdit eden kimse yoktu" dedi.'

Hakan Ökten

"BENİM ÇOCUKLARIM VAR, BAĞIŞLA"

Olay anını da anlatan Havva B., şöyle konuştu: "Hakan beni arayarak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha önce de birbirimize borç vermişliğimiz vardı. Beni Hakan aracıyla aldı. Hakan'la ormanlık alana gittik. Saat 20.00 sıralarında aracın arka koltuğunda konuşurken, uzakta siyah maskeli birini gördüm. Hakan 'Sarhoştur, şişe toplayıcısıdır' dedi. Bir süre sonra üzerinde siyah renk yelek olan kişi aracın arka tarafına yaklaşarak, 'Ne yapıyorsunuz lan şerefsizler, burada zina mı yapıyorsunuz' dedi. Hakan da arabadan indi. Adam Hakan'a doğru bir adım attı ve küfretti. Hakan şahsı eliyle göğüs bölgesinden hafifçe ittirerek gitmesini istedi ve adama küfretti. Adam sarhoştu. Sendeledi. Yeleğinin arkasındaki tabancayı çıkardı ve 1 metre mesafeden Hakan'ın göğüs bölgesine ateş etti. Hakan aracın arkasına doğru gitti, araca yaslandı ve bana 'Bu adamın gözü dönmüş. Kaç kurtar kendini' dedi. Olayın etkisiyle dondum kaldım. Araçtan inemedim. Hakan kaçmak istedi. Adam arkasından bir el daha ateş etti. Şahıs bana dönünce ona 'Benim çocuklarım var. Beni bağışla' dedim. Bunun üzerine arabaya binip buradan uzaklaşmamı söyledi. Ben gidene kadar da aracın dışından silahı bana doğrulttu. Ben aracı geri vitese takmaya çalışırken adam kayboldu."

Mevlüt Koyuncu

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şikayetçi avukatı Hasan Kerem Arşın ise olaydan önce maktulün telefonla bir kişi tarafından aranması ve tehdit edilmesine ilişkin sonraki duruşmada tanık dinletileceğini belirtti. Sanık Mevlüt Koyuncu da tanığın aleyhte olan beyanlarına katılmadığını dile getirerek, maktulün araçtan inerken üzerini giymeye çalıştığını, kendisine doğru gelirken elinde bir şey olduğunu zannettiğini ve bu yüzden ateş ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.