Son Dakika Haberleri: Ölen Vali Yardımcısı Şehit Olmak İstemiş

Ölen Vali Yardımcısı Şehit Olmak İstemiş

37 dakika önce

Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in babası Cemal Cahit İmamgiller, oğlunun Cerablus görevine severek gittiğini ve şehit olmak istediğini söyledi.

Ölen Vali Yardımcısı Şehit Olmak İstemiş, System.String[]
Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in babası Cemal Cahit İmamgiller, oğlunun Cerablus görevine severek gittiğini ve şehit olmak istediğini söyledi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Fırat Kalkanı Harekatı ile Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünden alınan Cerablus kentinde koordinatör olarak görev yaparken geçtiğimiz gün odasında ölü olarak bulunmuştu. Geçtiğimiz gece cenazesi memleketi olan Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen İmamgiller'in babası Cemal Cahit İmamgiller basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlu ile gurur duyduğunu belirtip, "Ben hiç ağlamıyorum. Neden ağlamıyorum biliyor musunuz? Benim oğlum vatanını, milletini, devletini, bayrağını çok seven, verilen görevlere koşarak giden, fedakar bir vatan evladıydı. Gurur duyuyorum kendisi ile. Rabbimden tek bir dileğim var. Rabbim şehit kabul etsin onu. Mekanını cennet yapsın" dedi.

Şehit olmak istemiş

İmamgiller, oğlunun şehit olmak istediğini ifade edip, "Göreve severek ve gurur duyarak gitti. 'Baba ben gitmezsem başka bir arkadaşım gidecek, bu vatan benim, bu millet benim, bu bayrak benim, ben gidip koruyacağım vatanımı. Gerekirse canımı vereceğim, şehit olacağım' diyerek gitti benim oğlum. İnşallah şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Ben diğer çocuklarıma da bu vatan için şehit olmalarını vasiyet ediyorum. Bu vatan bu bayrak bizim. Biz koruyacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:09 Kaynak: İHA

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