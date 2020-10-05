Olimpiyat hayali kurabilmek (2) - Son Dakika

Olimpiyat hayali kurabilmek (2)

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, minikler ve yıldızlar kategorisinde hiç madalya kazanamadığını belirterek, genç sporculara başarılı olabilmeleri için pes etmemelerini ve fedakarlık yapmalarını tavsiye etti.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, minikler ve yıldızlar kategorisinde hiç madalya kazanamadığını belirterek, genç sporculara başarılı olabilmeleri için pes etmemelerini ve fedakarlık yapmalarını tavsiye etti.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Taha Akgül, Anadolu Ajansının "Olimpiyat hayali kurabilmek" projesinin konuğu oldu.

Güreşte olimpiyat şampiyonluğuna uzanan hikayesini anlatan ve tecrübelerini paylaşan Türkiye'nin faal olimpiyat şampiyonu tek sporcusu Taha, genç sporculara tavsiyelerde bulundu.

1990 yılında Sivas'ta doğan Taha, güreşte başlama hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Güreşe babamın sayesinde başladım. Üç kardeşiz, ben ortancayım. Önce ağabeyim güreşe başladı, daha sonra babam beni güreşe başlattı. Ama Sivas yılarında güreşte madalya bana nasip olmadı. Bu spora 12 yaşında başladım, 17-18 yaşına kadar Sivas Güreş Merkezi'nde çok ciddi eğitim aldım. İnanın 365 gün güreş antrenmanı yapılıyordu ve ben o süreçte maalesef minikler ve yıldızlar kategorisinde hiç madalya alamadım. Ağabeyim de yine aynı şekilde o yıllarda madalya alamamıştı. Böyle olunca ailemizde çok büyük hayal kırıklığı oldu. Babam güreşçi olmamızı istiyordu ama annem hep eğitim hayatında başarılı olmamızı istedi. O yüzden çok çalışkan, hep takdir, teşekkür alan bir öğrenciydim."

Altına giden yol İzmir'de başladı

İlk başta başarılı olamayınca güreşe ara vermek zorunda kaldığını ve üniversite sınavına hazırlandığını belirten Taha, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünü dereceyle kazandığını dile getirdi.

Üniversite okumak için Sivas'tan İzmir'e gidince hayatında yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan milli güreşçi, "Sınıfın başarılı öğrencilerinden biriydim, 3. sınıfa kadar devam ettim. Üç sene boyunca hiç antrenman yapmadım. Daha sonra tesadüfen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünün bulunduğunu ve genç sporculara maddi anlamda destek olduğunu, maaş verdiğini duydum. Ben de ailemden ayrıldığım için onlara yük olmamak adına belki öğrencilik hayatıma maddi anlamda katkıda bulunur diye tekrar antrenmanlara başlama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Kulüpte tanıştığı antrenör Remzi Musaoğlu'nun kaybettiği öz güveni kendisine tekrar aşıladığının altını çizen Taha, şöyle devam etti:

"Remzi hocam, 'Fiziki yapın müsait, iyi bir ağır sıklet olabilirsin.' dedi. Üzerime düştü. Bir aylık antrenmanla Ankara'da gençler Türkiye üçüncüsü oldum. Şansıma dönemin bütün milli takım hocaları oradaydı ve herkes beni izledi. Çok güzel müsabakalar yaptım. O gün aldığım madalyayla beraber güreş adına benim için yeniden bir doğuş başladı."

Taha, üzerinde emeği bulunan antrenörleri ve federasyon başkanlarına teşekkür ederek, "Sağ olsunlar elimden tuttular, ben de onları mahcup etmedim. Aldığım ilk madalyayla beraber Taha adına güreşte yeniden bir doğuş başladı. O süreçten sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyip büyük şampiyonluklar elde ettim. Avrupa, dünya, olimpiyat... Yer yüzündeki bütün şampiyonlukları 7-8 sene içinde rekorlar kırarak elde etmek nasip oldu." diye konuştu.

Hedef ikinci olimpiyat şampiyonluğu

Kariyerimde çok büyük şampiyonluklar yaşan Taha Akgül, "Bunların en önemlileri tabii ki 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu. Onun haricinde Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, üniversiteler dünya ve olimpiyat şampiyonluğu, askeri olimpiyat şampiyonluğum da mevcut. Allah'a hamdolsun yeryüzünde almadığım altın madalya kalmadı. Bütün altın madalyalar nasip oldu. Keşke şunu da başarsaydım diyeceğim bir başarı kalmadı. Bundan sonraki süreçte de bunların sayılarını artırmak için mücadeleme devam ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Aktif güreş hayatına devam eden ve pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmalarını sürdüren Taha, "Biz de pandemi sonrası program nasıl olacak diye merakla bekliyoruz. Şu an müsabaka takvimi açıklanmadı. Allah'a şükür biz olimpiyat vizesini aldık, bu anlamda rahatız. Hedefimiz tabii ki Tokyo 2020'de şampiyon olmak. Kesin yapılacağı söyleniyor, seyircili de seyircisiz de olabilir. Orada en iyi şekilde mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerini Tokyo Olimpiyatları'na göre şekillendirecek

Tokyo Olimpiyatları'nın kariyeriyle ilgili alacağı kararda önemli yer tutacağını söyleyen Taha, şunları kaydetti:

"Bu benim kariyerimin için çok önemli, dönüm noktası olacak. Eğer orada altın madalya alırsam kariyerimde cidden güreş adına tekrardan yeniden bir doğuş olabilir. Büyük bir motivasyon olur ve yeni rekorlar için mücadele etmeye devam edebilirim. Ama Allah göstermesin olumsuz bir durumda kariyerim hakkında oturup karar vermek zorundayım. Düşüneceğim, performansımı değerlendireceğim ve ona göre hareket edeceğim."

Başarıya giden yolda olmazsa olmazlar

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, genç sporculara yönelik tavsiyelerini ise şöyle sıraladı:

"Öncelikle çalışma, beslenme ve dinlenme sporda olması gereken üç temel faktör. Genç sporcuların bu üçüne de dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar çok önemli faktörler. Bunlardan biri dahi eksik olsa başarı nasip olmuyor. Ben hep kendi hayatımı onlara örnek veriyorum. Sabırla, usanmadan çalışın, fedakarlık yapın. Çünkü minikler, yıldızlar ve gençlerde hemen hemen hiç madalya alamadım. A Milli Takım'da şampiyon olmaya başladım."

Minikler ve yıldızlar kategorilerinde alınan madalyaların çok fazla önemli olmadığını belirten Taha, "Önemli olan A Milli Takım'da büyükler kategorisinde şampiyon olabilmek. Tarihe adınızı ancak o zaman altın harflerle yazdırıyorsunuz. İnsanlar o zaman sizi hatırlıyor. O yüzden küçük yaşlarda fazla başarı odaklı olmayın. İleriyi düşünün, büyük adımlar atın, geleceğe yönelik planlamalar yapın. Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edin." tavsiyesinde bulundu.

Gençlerden öncelikle sevdikleri branşı seçmelerini isteyen milli güreşçi, "İnsan sevmediği işte fedakarlık yapamıyor. En başta sevdiğiniz branşı seçin. Olimpiyat yolunda zorlandığınız anlar gelecek. O yüzden sevdiğiniz sporu yaparsanız, bu fedakarlıkları çok rahat yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"Güreşi hayatımın merkezine koydum"

"Başarımdaki en büyük etken planlı hayat." diyen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyime dikkat ettim; çalışmama, beslenmeme, dinlenmeme, gezmeme. Uzun yıllar boyunca sevdiklerimden ayrı kaldım, fedakarlık yaptım. Başarı ancak böyle geliyor. Güreşi hayatımın merkezine koydum. Her şeyi ona göre dizayn ettim. Yaptığımız işi hayatımızın temel noktasına oturtmalıyız ve çevremizdeki her şeyi ona göre planlamalıyız."

Olimpiyat şampiyonu olduğunda hissettiklerini paylaşan Taha, "Çok güzel bir duygu. Dünyanın 1 numarası oluyorsun. Yaptığın branşın en iyisi oluyorsun. Gerçekten onu orada hissediyorsun. Çünkü tüm dünyanın gözü orada oluyor. Dünya şampiyonu olduğunda da çok güzel duygular hissediyorsun ama olimpiyat bambaşka. Dört senede bir yapılıyor ve tüm sporcuların hayali orada yarışabilmek. Bırakın madalya almayı yarışabilmek bile önemli. Oraya giden zaten olimpiyatın büyüklüğünü anlıyor. Dünyanın neresine gidersen git, olimpiyat şampiyonluğunun saygınlığını sana hissettiriyorlar. Dünya şampiyonu olduğunda bu böyle olmuyor." şeklinde konuştu.

Sporun içinde kalmayı düşünüyor

Taha Akgül, aktif güreş kariyerini noktaladığında da sporun içinde yer almayı düşündüğünü dile getirdi.

Güreşe çok uzun yıllar hizmet ettiğine işaret eden Taha, gelecek planlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Beden eğitim öğretmenliği bölümünden mezunum. Aynı zamanda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. Hem mektepli hem alaylıyız. Bu işin hem mutfağından geliyoruz hem de bilimini öğrenmeye çalışıyoruz. Sporu bıraktığımda bize görev verildiği takdirde en iyi şekilde spora hizmet etmek istiyorum, sadece güreşe değil tüm branşlara. Bilgilerimden genç kardeşlerimizin faydalanmasını istiyorum. İşin açıkçası fedakarlık yapmak istiyorum. Benim bir beklentim yok, insanlara faydalı olabileceğimi düşünüyorum."

Sakatlığını atlattı

Milli takım kampında sakatlanan ve omzundan ameliyat edilen Taha, yaşadığı ciddi sakatlığı atlattığını ifade etti.

Şu an durumunun çok iyi olduğunu belirten Taha, "Omzum tamamen hazır hale geldi. Özellikle Bolu kampında teknik antrenmanlara başladım. Orada vücudumu ve omzumu iyice hazır hale getirdim. Elmadağ kampında da güreş antrenmanlarına başlayacağım. Yaklaşık 1-1,5 ay sonra tamamen bir müsabakada güreşecek hale geleceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Taha, "Pandemi sürecine denk geldiği için çok fazla müsabaka kaçırmadım. Olimpiyatlar ertelendi, yoksa olimpiyatlara yetişemeyecektim. Allah'a ne kadar şükretsem az. O yüzden bunu değerlendirme adına gece gündüz çalışacağım. Eğer 2021 yılında da şampiyonluk gelirse çok güzel bir hikaye olacak. Bunu başarmak için var gücümle çalışıyorum. Hedef tabii ki Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonluğu." diyerek sözlerini tamamladı.

Olimpiyat hayali kurabilmek (2)
Olimpiyat hayali kurabilmek (2)
Olimpiyat hayali kurabilmek (2)
Olimpiyat hayali kurabilmek (2)

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:05 - Kaynak: AA

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