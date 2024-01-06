Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu

Bir dönemin en sert muhalifiydi, Erdoğan\'la aynı kareye girmek için her yolu denedi

Ali Atay'ın yönettiği ve kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ile Reha Özcan gibi usta oyuncuların yer aldığı Ölümlü Dünya 2, 1 Aralık 2023'te vizyona girdi. Film 5 hafta içinde 1 milyon seyirci ve 200 milyon TL hasılat yaparak rekor kırdı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK HASILAT YAPAN FİLMİ

Yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı film olma unvanını kazanan Ölümlü Dünya 2, 5 hafta içinde 1 milyon 562 bin 381 seyirciye ulaştı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan film, 200 milyon 673 bin 312 TL hasılat elde ederek Box Office Türkiye'de "tüm zamanların en çok hasılata ulaşan filmi" unvanını kazandı.