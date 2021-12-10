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"Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım - Son Dakika

"Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım

10.12.2021 13:22

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım" dedi. Prof. Dr. Ceyhan, Omicron varyantında en büyük vaka artışının 5 yaşın altındaki çocuklarda olduğunu söyleyerek bu yaş gruplarının ciddi bir şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplu etkinliklerde 1 kişinin, birçok kişiye virüs bulaştırdığını söyledi. Ceyhan, Norveç'te toplu gerçekleştirilen yılbaşı yemeğinde 120 kişiden 100'ünün 'Omicron' varyantına yakalandığını hatırlatarak, "Virüs zayıflamadı. Virüs bulaşıcılık açısından daha da güçlendi. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maskeyi çıkarmak zorunda kalacağınız yeme-içme, şarkı söyleme aktivitesi gibi aktivitelerin olduğu durumlarda 1 kişinin virüsü çok sayıda insana bulaştıracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka yayılır. Bunların içinde belki genç, risk grubuna girmeyen insanlar hastalığı hafif geçirebilir; ama onların sonra bulaştıracağı evlerindeki daha yaşlı ve hastalığı nedeniyle riskli gruplar hastalanıp hayatını kaybedebilir" diye konuştu.

"YILBAŞINDA TOPLU ETKİNLİKLERDEN KAÇININ"

Prof. Dr. Ceyhan, yılbaşında herkesi toplu etkinliklerden kaçınmaları konusunda uyararak, "Evde bir kutlama yaptıkları zaman eş-dost çağıracaklarsa bunun da öyle bir ortamdan farkı yok. Mümkün olduğu kadar herkes mesafeli ve maskeli olmalıdır. Aktivite yapmaktan, şarkı söylemekten, bağırıp çağırmaktan mümkün olduğunca kaçınmaları lazım. Örneğin; ben kutlama falan düşünmüyorum. İnsanların salgın olduğunu da bilip toplu organizasyonlardan uzak durmalarında yarar var" dedi.

"OMİCRON'DA VAKA ARTIŞI 5 YAŞIN ALTINDA DAHA FAZLA"

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron' varyantında en büyük vaka artışının 5 yaşın altındaki çocuklarda olduğuna dikkat çekerek, "Demek ki o zaman 'Omicron' varyantında 5 yaşın altındaki çocuklar daha fazla belirti göstererek diğer yaş gruplarına göre hekime başvuruyorlar. O halde bu yaş gruplarının da artık ciddi bir şekilde korunması lazım. 5 yaşın altındaki çocuklar için de henüz dünyada mevcut uygulanan bir aşı yok. O zaman bu çocuklarla temas eden herkeste 'aşılı olma şartı' aramamız lazım. Örneğin; vatandaşlarımız 5 yaşın altında çocuk varsa evine aşısız kişi kabul etmesinler. Kreşlerde, kreş servislerinde aşısız insanların çalışmasını devletin önlemesi lazım. Orada çalışacak insanlarda mutlaka 'aşılı olma' şartı aranmalıdır. Bizim bu tedbirleri almamız lazım" diye konuştu.

"ŞU AN ÇOK YOĞUN BULAŞ VAR"

Prof. Dr. Ceyhan, aşılama oranlarını artırmak gerektiğini söyleyerek, "Anadolu'ya gidiyorsunuz; insanlarda, çalışan kesimde, iş yerlerinde neredeyse maske takanı ayıplayacak duruma gelmişler. Bakın, ben dün sadece tanıdıklarım ve yakınlarımdan 50 kişiden fazlası tarafından arandım. Covid-19 testleri pozitif çıkmış; 'Ne yapalım' diye fikir danışıyorlar. Şu anda çok yoğun bir bulaş var. Bizim bir defa aşılamayı artırmak ve bulaşı önlemek için tedbirleri vakit geçirmeden almamız lazım. Eğer tedbirleri, önlemleri almazsak yeniden bir dalga ya da tam bu 'Delta' varyantını azaltmaya başlamışken yeni bir dalga veya hiç azaltmadan tekrar bir artış yaşayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım

Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Omicron, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var' diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım - Son Dakika
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