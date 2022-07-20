OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli - Son Dakika
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OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli

20.07.2022 17:45

OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli'nde konuşan 15 Temmuz Gazisi Abdülaziz Güven, "İnşallah gazi yaşayıp, gazi öleceğiz.

OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli'nde konuşan 15 Temmuz Gazisi Abdülaziz Güven, "İnşallah gazi yaşayıp, gazi öleceğiz. Sadece çıplak ellerle tankların üzerine yürüdük. İnsanlar birlik olursa, hep beraber olurlarsa önlerinde hiçbir silah duramıyor" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, panelin açılış konuşmasında, "15 Temmuz'u sadece hatırlamak değil, tarihten ders almak, tarihi-geleceği yeniden kurgulamak canlı tutmak noktasında bizim ve gençler için önemli. Bu coğrafya kritik ve kıymetli bir coğrafya. Bunların tekrarlanmaması adına birikimleri akademik ve yaşanmışlıklar noktasında sürekli hatırda tutmak, canlı tutmak, gelecek nesillere aktarmak elzem bir konudur. Varlığımızın burada devam etmesini istiyorsak, Türkler olarak, Müslümanlar olarak insanlık adına bir hizmet üretmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız" dedi.

"İnsanlar birlik olursa, hep beraber olurlarsa önlerinde hiçbir silah duramıyor"

15 Temmuz gecesi Ankara'da gazi olan eğitimci Abdülaziz Güven, "Darbe haberini öğrendiğimde darbeye karşı çıkmak için TSK Genel Kurmay Başkanlığı'na doğru yola çıktım. Yola çıkarken de 'Allah'ım şehadet ver sakatlık verme' diye dua etmiştim. Genel Kurmay'daki olaylarda 2 bacağımdan vuruldum ve gazi oldum. Hastanedekiler bana, 'Sen gazi ölmeye bak' dediler. Gaziliğin şehitlik ile bir olduğunu söylediler. İnşallah gazi yaşayıp, gazi öleceğiz. Bu dünyanın pırıltılarına kapılmadan, yalanına, dolanına kapılmadan bu güzel makamı koruyarak izzetimizle, şerefimizle yaşayıp, öleceğiz inşallah. Dünya ve İslam tarihinde böyle bir savaş olmadı olmayacak. Bir tarafın silahları vardı, bizim yoktu. Gerçekten o gece kimse eline silah ya da taş almadı. Sadece çıplak ellerle tankların üzerine yürüdük. İnsanlar birlik olursa, hep beraber olurlarsa önlerinde hiçbir silah duramıyor. Ölmeyi göze almak lazım. 15 Temmuz gecesi bu millet ölmeyi göze aldı. Kimse korkmadı, kurşunlar sıkılırken eve gitmedi. 2 mermi sıkılır, 2 bomba atılır, uçaklar havada gider, insanlar korkar evine gider diye düşündüler ama insanlar o gece evlerine gitmediler. Cahilinden alimine herkes sabaha kadar darbecilerin olduğu yerlerde mücadele verildi. 'Kurşununuz, yakıtınız bitmeyecek mi' diye bağıran insanlar vardı. Birçok olay videolarına yansımadı. Tank konvoylarının önlerine dizilen insanlar o tankların karargahlardan çıkışına izin vermediler" diye konuştu.

Prof. Dr. Selim Eren'in moderatörlüğünü yaptığı panelde ayrıca OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu ve Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Duman'da kendi alanları hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli - Son Dakika

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