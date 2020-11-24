OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor - Son Dakika

OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor

24.11.2020 13:03

OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de yeni tip korona virüs vaka sayısının tırmanışa geçmesiyle birlikte mücadelenin ön saflarında yerini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi de halk sağlığını ilgilendiren...

OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor

SAMSUN - Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de yeni tip korona virüs vaka sayısının tırmanışa geçmesiyle birlikte mücadelenin ön saflarında yerini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi de halk sağlığını ilgilendiren çalışmalarını arttırdı. OMÜ, Kovid-19 mücadelesiyle halkın doğru bilgiye ulaşabilmesi için bilgilendirici videolar hazırladı.

OMÜ Tıp Fakültesi, Kovid-19 pandemisinde merak edilen soruları cevapladı. "Kovid-19 (SARS-CoV-2) pandemisinde Merak Edilen Sorular" genel başlığı altında hazırlanan videolar yeni 'Korona virüs hastalığı nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, kimler daha çok etkilenir, nasıl korunur, tedavisi ve aşısı nelerdir' gibi sorulara cevap veriyor. Ayrıca çocuklar ve bebeklerde merak edilen soruları ise 'bebeklerde emzirme, çocuklarda görülen belirtiler, enfeksiyon ve bulaşma riski, maske kullanımı, nasıl seyreder ve aşılama' gibi başlıklar altında cevaplıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında halkın merak ettiği, herkes tarafından konuşulan ama doğruluğu kesin olmayan bilgilerin paylaşımı noktasında halkı bilinçlendirmek amaçlı yaptıkları projeye değinen OMÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, "OMÜ, Tıp Fakültesinin pandemi mücadelesinde etkin rol alan, alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından "Covid-19 (SARS-CoV-2) Pandemisinde Merak Edilen Sorular" temasıyla hazırlanan kısa videolar, Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütünün yayımladığı güncel kılavuzların sunduğu kanıtlar temel alınarak cevaplanmaya çalışıldı. Bu projede, ülkemizin göstermiş olduğu üstün mücadeleye bir şekilde destek olmak, pandeminin halkımızın zihinlerinde yol açtığı bir takım belirsizlikleri gidermek ve buna bağlı ortaya çıkabilecek sosyal kaygıyı yönetilebilir kılmak üzerine odaklanılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Pandemi mücadelemizi bir milli seferberlik bilinci ile yerine getirmeye çalışıyoruz"

Medyada var olan yanlış¸ bilgilerin düzeltilmesi noktasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak birçok çalışma yürütüldüğünü ve bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın üzerinden yük almayı hedeflediklerini dile getiren Başhekim Yardımcısı Mustafa Yasin Selçuk, "OMÜ olarak içinden geçtiğimiz bu tarihi günlerde her zaman olduğu gibi devletimizin ve tüm kurumlarının yanında aynı hedefe tüm enerjimizle bir eşgüdüm içerisinde ulaşmayı amaçladık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımızın da direktifleri doğrultusunda pandemi mücadelemizi bir milli seferberlik bilinci ile layıkıyla yerine getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeni tip koronavirüs hastalığı ile ilgili akademik faaliyetlerimiz devam ediyor"

OMÜ Tıp Fakültesi'nin genel yapısı ve Covid-19 sürecinde yapılan akademik çalışmalarla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin Selçuk, "OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 300'ün üzerinde öğretim üyesi kadrosu ile bölgenin en kapsamlı araştırma hastanelerinden biri. Bu süreçte tam kapasiteyle hizmet vermeye çalışan Tıp Fakültesi Hastanesi, korona virüs sürecinde de elinden gelen tüm olanakları sonuna kadar kullanılıyor. Tıp Fakültesi olarak sağlık hizmetinin yanında eğitim faaliyetlerini de pandeminin getirdiği tüm kısıtlılıklara rağmen mümkün olduğunca en iyi şekilde devam ettirilmeye çalışılıyor. Bu iki kutsal görevin yanında öğretim üyelerimiz özellikle yeni tip korona virüs hastalığı ile ilgili akademik faaliyetlere de devam ediyorlar. Bu konuda bir akademik faaliyet sürdürmek için Sağlık Bakanlığımızdan gerekli izinleri aldıktan sonra akademisyenlerimize planladıkları çalışmalarda üniversitemiz her türlü desteği sunmaya gayret ediyor. Rektörlüğümüzün de desteğiyle öğretim üyelerimize kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir noktada durmaya özen gösteriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor
OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor
OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor
OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Türkiye, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OMÜ Tıp Fakültesi korona mücadelesine bilgilendirici videolarla destek veriyor - Son Dakika


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