On yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E REST

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Yunanistan'da yapılacak olan Akdeniz İklim Zirvesi'ne katılması durumunda, zirveye gelmeyeceğini söyledi.

FRANSA'DA GREV HAVAALANLARINA SIÇRADI

Fransa'da hükümetin ısrarla çıkarmakta kararlı olduğu emeklilik yasasını protesto eden sendikalar, gösteri yürüyüşleriyle tepkisini gösterirken, bir çok alanda başlattığı grevler hayatı felç etti. Ulaşım grevi havalimanlarına da sıçrarken birçok uçak seferi iptal edildi.

LONDRA'DAN FRANKFURT 'A İLK SEFER

Londra ile Frankfurt arasındaki ilk ekspres tren seferi başlıyor. Brüksel, Köln, Rotterdam hattında da sefer yapması beklenen ekspres tren, İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Pancras İstasyonu'na vardı. Seferlerine başlamadan önce bazı güvenlik testlerinden geçmesi beklenen trenin, yılda 1 milyondan fazla yolcu taşıması bekleniyor.

-İHA-