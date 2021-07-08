Üye Girişi
"On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika

"On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı

08.07.2021 22:53

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği "On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği "On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türk halkının tarihten bu yana içeriden ve dışarıdan her zaman müdahalelere maruz kaldığını belirterek, "15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının arkasında neler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Türkiye'ye hangi bedeller ödetmek istediklerini de gayet iyi biliyoruz. Ama o akşam, bir ruh gibi 80 milyon vatandaşımızla bir aksiyona dönüştü." dedi.

Demircan, 15 Temmuz'da yaşananları anlatmanın önemli yollarından birisinin kültür olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şiirler yazacağız. Filmler çekeceğiz. Bugün burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sinema çok etkileyici bir araç. (Film haftasındaki) 17 film inanılmaz. Fragmanlarına bakarken bile çok etkilendim. Hepsinin izlenmesi lazım. Bu dünyada zalimlere karşı mazlumların iş birliğini gerçekleştirecek mekanizma da yine beyazperdeden geçecek. 15 Temmuz'u anlatacak daha çok çalışmalar yapmamız lazım."

"Bu millet özgürlüğün ve bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da insanların konumları ne olursa olsun elde edecekleri menfaatlerle insanları katletmenin, sömürmenin hiçbir izahı olmadığına dikkati çekerek, "Bizim gönül dünyamızda böyle bir şey olamaz. 15 Temmuz karşısında o gün milletimiz nasıl buna karşı koyduysa yarın da böyle bir şey olacaksa bizim çocuklarımız, torunlarımız bunların karşısında duracak. Çünkü bu millet özgürlüğün ve bağımsızlığın ne manaya geldiğini bilen bir millet. Gönül dünyamızda böyle bir zenginlik ve anlayış var." ifadelerini kullandı.

On5Sıfır7 Film Haftası Genel Sanat Yönetmeni ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil ise programı çok kısa bir süre içerisinde düzenlediklerini aktararak, dünya ve Türk sinemasından "Darbe, Direniş ve Özgürlük" teması altında 17 film seçtiklerini söyledi.

Film haftası kapsamında sinema tarihinin önemli yapımlarına yer vermeye çalıştıklarını dile getiren Kabil, Amerika ve Avrupa sineması dışında farklı coğrafyalardan seçmeler yaptıklarını anlattı.

Açılışta ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir konuşma yaptı.

Programda "Mahrem"in bölümü izlenildi

"On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılış töreninde aynı zamanda FETÖ'nün yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ele alan TRT 1 tarafından hazırlanan "Mahrem" belgeselinin galası yapıldı.

İlk bölümünün gösterime sunulduğu programda oyuncu ekibiyle sahneye çıkan belgeselin yapımcısı Halis Cahit Kurutlu, şunları kaydetti:

"Belgeselde 50 yıllık bir casusluk faaliyetinin 15 Temmuz günü bir terör eylemine dönüş hikayesini anlatıyoruz. Sıradan bir Anadolu insanının, sade bir vatandaşın çocuklarının evlerine nasıl sızdılar, nasıl devşirdiler, belki doğru yetiştirilirse milletine faydalı olabilecek çocukları, 15 Temmuz'da nasıl canavara dönüştürdüler bunu anlatıyoruz."

Belgeselin yönetmenli Hamit Coşkun da çekimlerde zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, ekip ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinliğe, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

"On5Sıfır7 Film Haftası" hakkında

Atlas Sineması, İstanbul Sinema Müzesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gösterimlerin yapılacağı etkinlik, 12 ile 18 Temmuz arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Hafta dolayısıyla ayrıca "Sinemada Darbe ve Direniş Teması" başlıklı bir panel de düzenlenecek.

"Darbe-Direniş-Özgürlük" temasının temel kavramsal çerçevesini oluşturduğu proje ve etkinliklerle ilgili geniş bilgiye "www.on5sifir7filmhaftasi.com" sitesinden ulaşılabilecek.

On5Sıfır7 Film Haftası nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı
On5Sıfır7 Film Haftası nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı
On5Sıfır7 Film Haftası nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı
On5Sıfır7 Film Haftası nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı
On5Sıfır7 Film Haftası nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı

15 Temmuz, Turizm, Sinema, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı 20:54 Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti 12:14 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, parayı kendisi için isteyen kişiden arkadaşları sayesinde kurtuldu         
12:12
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 04:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "On5Sıfır7 Film Haftası"nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement