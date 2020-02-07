ÖNCE UÇAK SAATİNİ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖNCE UÇAK SAATİNİ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika

ÖNCE UÇAK SAATİNİ SONRA KOLTUĞUNU DEĞİŞTİRDİ

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun önce uçak saatini sonra ise koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

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Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- SABİHA Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun önce uçak saatini sonra ise koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BİLETİ ERKENE ALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan bekar Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, "Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, "Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Erol Evgin taziyede bulunması

-Anne Hayriye Gençoğlu'nun tabuta sarılarak ağlaması

-Abi Hakan Gençoğlu'nın ağlaması

-Yakının Salih Özgür ile röp

-Cenaze namazının kılınması

-Fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
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