"Önceliğimiz Türkiye-Çekya ilişkilerinde iş birliği"

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi olarak atanan Egemen Bağış, Türkiye ve Çekya arasında enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini artırmak için çalışacağını belirtti.

Bağış, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Türkiye'nin yeni Prag Büyükelçisi olarak atandığını hatırlattı.

Atamadan ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Bağış, ayrıca Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Başbakan Andrej Babiş ve Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'e de diplomatik jest yaparak süreci hızlandırdıkları için ayrıca teşekkür etti.

Bağış, uzun yıllar siyasi kurum ve partiler gibi çeşitli mecralarda edindiği deneyimleri diplomasi alanında Türkiye için değerlendirebilme imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Rahmet ve minnetle andığımız, ülkemiz için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan diplomatlarımızın meslektaşı olmaktan da gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında 2013'te ikili ticaret hacmi için 5 milyar dolarlık hedef belirlendiğini hatırlatan Bağış, 2018'de iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,65 milyar dolara çıktığını, hedefe yaklaşıldığını kaydetti.

Bağış, "Büyükelçilikte tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte önceliğimiz, Türkiye-Çekya ilişkilerinde önemli iş birliği potansiyellerine sahip olan enerji, güvenlik, savunma sanayisi, turizm, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğimizi artırmaya çalışarak bu milli hedefi gerçekleştirmek ve yeni hedefler koymak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çek halkının en çok tercih ettiği turizm destinasyonlarından birinin Türkiye olduğunu ve Türk öğrencilerin de değişim programları kapsamında bu ülkeyi tercih etmesinin iki ülke halkları arasındaki bağları kuvvetlendireceğini vurgulayan Bağış, şunları kaydetti:

"Birinci Dünya Savaşı'nın Galiçya cephesinde şehit düşerek Çek Cumhuriyeti topraklarındaki üç ayrı şehitlikte Çek halkının ebedi misafiri olarak yatan kahraman askerlerimiz, halklarımız arasındaki en özel bağı oluşturmaktadır. Türk milletinin temsil edildiği Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz hain darbe girişiminde hasar gören 1920'li yıllardan kalma Bohemya kristali avizelerinin Çek hükümetince yenilenmiş olması da halkımızın takdirini kazanmıştır."

Bağış, Prag'da bugüne kadar görev yapmış bütün büyükelçilere çalışmalarından ötürü teşekkür ederek "Çek Cumhuriyeti'nin AB üyelik sürecimize verdiği desteğin de devamı için elimizden geleni yapacak ve küresel barışı inşa çabalarına katkı sağlamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, bu suretle boşalan Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atanmıştı.