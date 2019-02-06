Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için başlatılan kampanya kapsamında Bilecik
'in Pazaryeri
, Gölpazarı
ve Osmaneli
ilçelerinde etkinlik gerçekleştirildi.
Pazaryeri'ndeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Fatih Kurt
, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı İlhan Canseven, daire müdürleri, öğrenciler, sürücü ve vatandaşlar katıldı.
Etkinliğe katılanlara "yaya öncelikli trafik" algısı ve farkındalık oluşturmaya yönelik bilgiler verildi.
Osmaneli
Osmaneli'nde, Ankara
Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Naif Yavuz
, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar." dedi
Gölpazarı
Gölpazarı Öğretmenevi önündeki etkinliğe İlçe Kaymakam İbrahim Güneş
, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Düzen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve öğrenciler katıldı.
Trafik ışıklarının olduğu yaya geçidinde Gazimihal İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri yolun karşısına görevliler nezaretinde geçti.