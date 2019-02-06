Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Darende ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Malatya'nın Kale, Hekimhan ve Darende ilçelerinde İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

Kale'de Malatya- Elazığ D-300 kara yolu Mahmutdursun Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidindeki etkinlikte, öğrenciler, ellerindeki dövizlerle yolun karşısına geçti.

Kale Kaymakamı Mehmet Güder, yaptığı konuşmada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinin 26 Ekim 2018 tarihinde değiştiğini kaydetti.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybettiğini belirten Güder, kaybedilen insanlar düşünüldüğünde konunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Hekimhan

Hekimhan ilçesindeyse okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.


Etkinlik, sürücülere öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna anlatan broşürlerin dağıtımıyla sona erdi.

Programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Darende

Darende'deki etkinlikte de Kaymakam Enver Zengince, kampanya kapsamında ilçe merkezinden geçen D 300 kara yolunda jandarma ve polis ekipleri eşliğinde öğrencilerle yaya geçidini kullanarak, sürücülere broşür dağıttı.


Kaymakam Zengince, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik kanununa göre, yaya geçitlerine yaya adım attığı anda araçlar durmak zorunda, buradan bütün şoförlerimizden rica ediyorum, yayalara öncelik tanıyın. Herkese kazasız, güzel günler diliyorum." dedi.


Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Darende, Hekimhan, Malatya, Kale, Güncel
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