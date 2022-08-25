ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika
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ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'e tepki

25.08.2022 16:09
ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerine tepki gösterdi.

ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik hakaret ve iftira içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Grup adına dernek binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Uğur Korkmaz, imam hatip okullarının geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

İmam hatiplilerin her türlü ayrıştırıcı yaklaşımlardan uzak ve çirkin tavırların karşısında durduğunu, bu okulların her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündemde yerini korumaya devam edeceğini belirten Korkmaz şunları kaydetti:

"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. İnsan ahlakına, insan olma şartlarına ve fıtratına saygısızlıktır. Biz burada bu mevzuyu savunmaya çıktık ama bu mesele bir insanlık meselesidir. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmiş bulunuyor. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna çok net ve açık bir şekilde duyuruyoruz."

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Kaynak: AA

Ankara, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'e tepki - Son Dakika

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