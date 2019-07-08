Son Dakika Haberleri: "Önemli değerlerin" isimleri caddelere verildi
Son Dakika Güncel Haber

"Önemli değerlerin" isimleri caddelere verildi

46 dakika önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırlarında yer alan 11 caddeye önemli kişilerin isimleri verildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırlarında yer alan 11 caddeye önemli kişilerin isimleri verildi.
Uludağ OSB yönetim kurulu üyeleri, Yeni Doğan OSB Mahallesi'nde yer alan bazı caddelerin isimlerini değiştirmek için Gürsu Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
Başvuruyu değerlendiren belediye yetkilileri, söz konusu talebi olumlu bularak, kamuoyunda bilinen sanatçılar, iş adamları, profesör ile bir şehit isminin caddelere verilmesine kararlaştırdı.
Bölgedeki caddelerde Zeki Müren, Bedia Akartürk, Müzeyyen Senar, Adil Uçar, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ömer Duruk, Erol Akbaş, Hatice Muazzez Kutlay, Bozkurt İlhami Gencer, Şehit Cengiz Toper ve Yıldırım Gürses'in isimleri yer alacak.
Uludağ OSB Yönetimi Kurulu Başkanı Yunus Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye, sanata, sanayiye ve bilime katkı veren kişilerin isimlerinin caddelere verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Amaçlarının sanayiye hizmet edenlerle beraber sanata ve ülkeye hizmet edenlerinin isimlerini bir arada yaşatmak olduğunu vurgulayan Aydın, bu projenin diğer OSB bölgelerine örnek olması temennisinde bulundu.
Bedia Akartürk de kendisi için onur ve mutluluk verici bir gün olduğunu dile getirdi.
Yaşarken bir caddeye isminin verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Akartürk, "Bu projeyi düşünen, yapan herkese teşekkür ediyorum. Yaşarken bir caddeye ismimin verilmesi son derece mutluluk verici." ifadesini kullandı.
Önemli değerlerin isimleri caddelere verildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:53 Kaynak: AA
Uludağ, Bursa, Gürsu, OSB, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan otomobilde can pazarı Bursa'da, minibüs şoförleri çekiç ve taşlarla birbirine saldırdı! Dehşet anları kamerada Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi Eski MB Başkanı Yılmaz'dan görevden alma yorumu: Kolunuzu verdiniz, vücudunuzu kaptırdınız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:40:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Önemli değerlerin" isimleri caddelere verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]