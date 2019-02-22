Ontex'in Ortadoğu, Asya ve Afrika'daki Markaları Murat Elgün'e Emanet

Canbebe, Helen Harper ve Canped markalarıyla Avrupa'nınen önemli hijyenik ürünler üreticilerinin arasına girerek, pazarın önemlioyuncularından biri olan Ontex'te, MEAA(Ortadoğu, Afrika ve Asya) PazarlamaDirektörlüğüne Murat Elgün getirildi. Eğitiminden hemen sonra profesyonelkariyerine Procter & Gamble'da pazarlamabölümünde başlayan Elgün; ilerleyen yıllarda Danone BabyFood'da Türkiye ve Amsterdam ofislerinde bölgesel ve global pazarlarda farklıpozisyonlarda çalıştı ve son olarak pazarlama koordinatörü olarak görev aldı. Sütaş'tapazarlama müdürlüğü, sonrasında da Pınar Gıda'da pazarlama direktörlüğü Zyman Core StrategyGroup'ta danışmalık yaptı.

Doğu-BatıAvrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan, Avusturalya, Çin, Türkiye veAmerika'da yer alan üretim tesislerinde 11.000'den fazla kişiye istihdamsağlayan Ontex Ailesi'ne, 2012'de Türkiye ve Ortadoğu PazarlamaDirektörü olarakkatılan Murat Elgün'ün, 2014'de Kuzey Afrika dasorumlu olduğu bölgeler arasına girdi. Görevini Ontex Belçika ofisindenyürüttü. 2019 Ocak itibariyle de MEAA olarak bilinen Fas'tan Japonya'ya,güneyde de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar geniş bir bölgenin pazarlama direktörlüğünüüstlendi.Nisan ayında ise Ontex Türkiyeofisinde ekibiyle beraber çalışmaya başlayacak.

BoğaziçiÜniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Murat Elgün, çok iyiderecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocukbabasıdır.