Onur Market'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım - Son Dakika
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Onur Market'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım

Onur Market\'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım
09.07.2026 16:05
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İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Organize Gıda Perakendesinin Geleceğine Yön Verecek Akademik İş Birliği Başlatıldı Türkiye'nin organize gıda perakendesi sektöründe önemli bir iş birliği hayata geçirildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Onur Market, akademik bilgi ile sektör deneyimini buluşturacak “İş Birliği Protokolü’nü” imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında, organize gıda perakendeciliğine odaklanan ve her yıl yayımlanması planlanan hakemli akademik editörlü bir kitap hazırlanacak. Çalışmanın temel amacı; sektörün karşı karşıya olduğu güncel sorunlara bilimsel çözümler üretmenin yanı sıra, geleceğin perakende anlayışına yön verecek yeni fikirlerin, fırsat alanlarının ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlamak, akademik çalışmaları teşvik etmek ve üniversite-perakende iş birliğini güçlendirmektir.

Bilimsel Bilgi ile Saha Deneyimi Aynı Çatıda

Proje kapsamında hazırlanacak eser, "Organize Gıda Perakende Yönetiminde Yeni Paradigmalar" adıyla yayımlanacak. Kitapta; müşteri deneyimi, yapay zekâ ve veri analitiği, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi, gıda enflasyonu, e-ticaret, CRM, inovasyon ve perakende teknolojileri gibi sektörün geleceğini şekillendirecek pek çok başlık akademik bakış açısıyla ele alınacak.

Onur Market'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım

Akademisyenlere Çağrı

Çalışmaya Türkiye genelindeki akademisyenler katkı sunabilecek. Bilimsel hakem değerlendirme sürecinden geçen çalışmalar kitapta yayımlanacak; kabul edilen makalelere telif ödemesi yapılacak. Ayrıca sektör açısından en yüksek katkıyı sağlayan üç araştırma, "Ekrem Özen Perakendeye Değer Katan Araştırmalar Ödülü" ile ödüllendirilecek.

Sektöre Kalıcı Bir Bilgi Kaynağı Kazandırılacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Onur Market iş birliğiyle yürütülecek proje yalnızca bir yayın çalışması olmanın ötesinde; organize gıda perakendesine yönelik bilimsel literatürün gelişmesine katkı sağlayacak, sektörün geleceğine yön verecek ve akademi ile iş dünyası arasında sürdürülebilir bir bilgi köprüsü oluşturacak.

Hazırlanacak kitap, basılı yayının yanı sıra elektronik ortamda da yayımlanarak akademik dünyaya ve sektör profesyonellerine açık bir kaynak olarak sunulacak.

Üniversite-Sanayi İş Birliğine Örnek Model

Protokol kapsamında oluşturulan ortak yürütme yapısı sayesinde proje, üniversite akademisyenleri ile sektör yöneticilerinin birlikte çalışacağı örnek bir model olarak hayata geçirilecek. Çalışmanın önümüzdeki yıllarda editörlü kitapların yanı sıra akademik dergi ve farklı bilimsel yayınlara da dönüşmesi hedefleniyor.

Cemal Özen: "Bilginin Üretildiği Değil, Uygulamaya Dönüştüğü Bir Model Kuruyoruz"

Onur Market'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım

Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Organize gıda perakendesi, milyonlarca insanın günlük yaşamına dokunan ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Sektörümüzün geleceğinin bilimsel çalışmalarla desteklenmesini çok değerli görüyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde akademik bilgi ile saha tecrübesini aynı platformda buluşturuyoruz. Amacımız yalnızca bir kitap yayımlamak değil; sektörün gelişimine yön verecek, uygulanabilir fikirlerin üretildiği kalıcı bir bilgi ekosistemi oluşturmaktır. Bu projeyi, merhum Onursal Başkanımız Ekrem Özen'in eğitime, üretime ve ülkemize değer katma vizyonunun bir devamı olarak görüyoruz."

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Son Dakika İto Onur Market'ten Perakendeye Bilimsel Yatırım - Son Dakika

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