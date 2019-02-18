Son Dakika Haberleri: Opec Petrol Sepeti 0.59 Dolar Artışla 64.87 Dolara Çıktı

Opec Petrol Sepeti 0.59 Dolar Artışla 64.87 Dolara Çıktı

39 dakika önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, petrolün sepet fiyatı Cuma günü 0.59 dolar artışla 64.87 dolara yükseldi.

Opec Petrol Sepeti 0.59 Dolar Artışla 64.87 Dolara Çıktı, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, petrolün sepet fiyatı Cuma günü 0.59 dolar artışla 64.87 dolara yükseldi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen OPEC sepet fiyatı, Perşembe günü varili 64.28 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:03 Kaynak: DHA

Opec, Ekonomi
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