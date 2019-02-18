Opec Petrol Sepeti 0.59 Dolar Artışla 64.87 Dolara Çıktı
39 dakika önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, petrolün sepet fiyatı Cuma günü 0.59 dolar artışla 64.87 dolara yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, petrolün sepet fiyatı Cuma günü 0.59 dolar artışla 64.87 dolara yükseldi.
OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen OPEC sepet fiyatı, Perşembe günü varili 64.28 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya, Iran
Heavy(İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:03 Kaynak: DHA
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