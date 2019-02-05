Opec Petrol Sepeti Varili 62.32 Dolara Yükseldi
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.39 dolar artışla, varil başına 62.32 dolara yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti dün 1.39 dolar artışla, varil başına 62.32 dolara yükseldi.
OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 60.93 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir
), Girassol (Angola
), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon
), Minas (Endonezya), Iran
Heavy (İran
), Basra
Light (Irak
), Kuwait
Export (Kuveyt
), Es Sider (Libya
), Bonny Light (Nijerya
), Qatar Marine (Katar
), Arab Light (Suudi Arabistan
), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela
) petrol fiyatlarından hesaplanıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ülkedeki Siyasi Krizin Çözümü İçin Papa'dan Yardım İstedi
İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor
Trump'ın Askeri Müdahale Çıkışına Maduro'dan Hodri Meydan: Hazırız