Opera sanatçısı Serap Çiftçi'den "Kayıp Hece"

Sözü kendisine bestesi İran'lı müzisyen Morteza Pashaei'ye ait "Kayıp Hece" adlı şarkının düzenlemesini Cihan Sezer gerçekleştirdi. Tüm müzik platformlarında gösterime giren klibin yönetmenliğini Kerem Yükseloğlu yaparken sanat yönetmenliğini Serap Çiftçi üstlendi.

Dünyanın birçok yerinde konserler verdi

Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiş olan Çiftçi, şarkısının dinleyicisi ile buluşması üzerine şunları söyledi: "Devlet Opera ve Balesi sanatçısıyım. Şarkıyı ilk duyduğumda bu şarkıya söz yazıp söylemek istedim, bu şarkıyla beraber kendi söz ve bestelerimi artık dinleyicilerle paylaşmak istediğime karar verdim. Bundan sonra kendi söz ve müziklerimi dinleyicilerle buluşturmayı düşünüyorum."

Çiftçi: "Geleneksel olmadan evrensel olunmaz"

New York, Washington, Viyana, Ekvador, Venezuela, Ürdün, Moğolistan, Afrika ülkeleri; Uganda, Namibia, Zambiya, Botswana ve Moskova'da çok büyük etki uyandıran konserler veren Çiftçi başarısının sırrı ile ilgili ise "Konserlerimde dünya repertuarının yanı sıra Türk müziği eserlerini batı müziği düzenlemeleri ile seslendirdim. Türküm ve bu topraklarda doğdum. Geleneksel olmadan evrensel olunmaz inancını taşıyorum." dedi.

Kayıp Hece'de usta müzisyenler

İlk şarkısı Kayıp Hece'nin usta müzisyenlerin katkısı ile hazırlandığını belirten sanatçı "şarkımda en iyi müzisyenlerle çalıştım. Düzenleme, mix ve akerdeon'da Cihan Sezer'e, masteringde Barış Büyük'e, akustik gitarda Paul Dwyer'a, perküsyonda Mehmet Akatay'a, buzukide Orhan Osman'a ve ismini sayamayacağım kadar çok insana emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.