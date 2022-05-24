Oppo Pad Air ve Enco Buds R tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Çin'de Reno 8 akıllı telefon serisini duyuran Oppo, tablet PC ve yeni kulaklık ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 2K ekranı ve Snapdragon 680 yonga seti ile dikkat çeken Oppo Pad Air'e ek olarak Enco Buds R isimli kablosuz kulaklık da duyuruldu.

Oppo Pad Air: 2K ekran, Snapdragon 680 yonga seti

Oppo, geçtiğimiz Şubat ayında Oppo Pad ile birlikte Android tablet pazarına giriş yapmıştı. Yeni Pad Air ise daha uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkıyor. Arka kasada çift tonlu kaplamaya sahip olan Pad Air, tasarım olarak önceki modele benzer çizgilere yer veriyor.

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Oppo Pad Air, 60 Hz yenileme hızına sahip 10.36 inç 2K LTPS LCD ekran ile geliyor. Giriş seviyesi tabletin paneli 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe, minimum siyah çerçeveye ve 360 ??nit'e kadar en yüksek parlaklığa sahip.







440 gram ağırlığında ve sadece 6,94 mm kalınlığı ile dikkat çeken Pad Air, orta sınıf Snapdragon 680 yonga setinden gücünü alıyor. Sekiz adet Kryo 265 çekirdeğine sahip olan Snapdragon 680, Adreno 610 GPU barındırıyor.

4GB/ 6GB RAM desteğine sahip olan Oppo Pad Air'de 128 GB'a kadar (microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebilir) bir dahili depolama seçeneği sunuluyor. 18W hızlı şarj destekli 7100mAh bataryaya sahip.

Kamera tarafında ise 30 FPS'de 4K video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde tek bir kamera boy gösteriyor. Ön tarafta daha çok online görüşmelere katılmanızı sağlayacak 5 Megapiksellik bir sensöre yer veriliyor.

Oppo Pad Air fiyatı da oldukça ideal görünüyor. 4/64 GB'lık model 1,299 yuandan (195 dolar) başlarken, 6/128 GB'lık seçenek ise 1,699 yuandan (255 dolar) sunuluyor. Oppo ayrıca klavye (349 yuan) ve dokunmatik kalem (299 yuan) gibi çeşitli aksesuarlar da sunuyor.