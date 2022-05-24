Oppo Pad Air ve Enco Buds R tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı

Çin'de Reno 8 akıllı telefon serisini duyuran Oppo, tablet PC ve yeni kulaklık ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 2K ekranı ve Snapdragon 680 yonga seti ile dikkat çeken Oppo Pad Air'e ek olarak Enco Buds R isimli kablosuz kulaklık da duyuruldu.
Oppo Pad Air: 2K ekran, Snapdragon 680 yonga seti
Oppo, geçtiğimiz Şubat ayında Oppo Pad ile birlikte Android tablet pazarına giriş yapmıştı. Yeni Pad Air ise daha uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkıyor. Arka kasada çift tonlu kaplamaya sahip olan Pad Air, tasarım olarak önceki modele benzer çizgilere yer veriyor.
Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün!
Oppo Pad Air, 60 Hz yenileme hızına sahip 10.36 inç 2K LTPS LCD ekran ile geliyor. Giriş seviyesi tabletin paneli 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe, minimum siyah çerçeveye ve 360 ??nit'e kadar en yüksek parlaklığa sahip.
440 gram ağırlığında ve sadece 6,94 mm kalınlığı ile dikkat çeken Pad Air, orta sınıf Snapdragon 680 yonga setinden gücünü alıyor. Sekiz adet Kryo 265 çekirdeğine sahip olan Snapdragon 680, Adreno 610 GPU barındırıyor.
4GB/ 6GB RAM desteğine sahip olan Oppo Pad Air'de 128 GB'a kadar (microSD kart ile 512 GB'a kadar genişletilebilir) bir dahili depolama seçeneği sunuluyor. 18W hızlı şarj destekli 7100mAh bataryaya sahip.
Kamera tarafında ise 30 FPS'de 4K video kaydı yapabilen 8 Megapiksel çözünürlüğünde tek bir kamera boy gösteriyor. Ön tarafta daha çok online görüşmelere katılmanızı sağlayacak 5 Megapiksellik bir sensöre yer veriliyor.
Oppo Pad Air fiyatı da oldukça ideal görünüyor. 4/64 GB'lık model 1,299 yuandan (195 dolar) başlarken, 6/128 GB'lık seçenek ise 1,699 yuandan (255 dolar) sunuluyor. Oppo ayrıca klavye (349 yuan) ve dokunmatik kalem (299 yuan) gibi çeşitli aksesuarlar da sunuyor.
Oppo Enco Buds R: Yapay zeka destekli gürültü azaltma Şirket Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda ayrıca Oppo Enco Buds R isimli yeni kulak içi kulaklığını da piyasaya sürdü. 4 saate kadar pil ömrüne sahip olan Enco Buds R, ANC olmamasına rağmen yapay zeka destekli gürültü azaltma desteğine sahip. Kablosuz kulaklığın öne çıkan özelliklerinden biri ise Oppo telefon ile fotoğraf çekmek için dokunmatik kontrolleri deklanşör düğmesi olarak kullanabiliyor olmanızdır. Bluetooth 5.2 desteğine yer veren Enco Buds R, IPX4 ile toz ve suya karşı koruma sunuyor. Oppo Enco R fiyatı ise 299 yuan (45 dolar) olarak belirlendi ve 1 Haziran'dan itibaren Çin'de satışa çıkması planlanıyor. Yeni Reno 8 serisinin ve diğer ürünlerin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Oppo Pad Air ve Enco Buds R tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
İşlemciQualcomm Snapdragon 680Ekran60 Hz yenileme hızı 10.36 inç 2K LTPS LCDDepolamaUFS 2.2 destekli 64 GB/ 128 GBBellek4 GB/ 6 GB RAMKamera30 FPS'de 4K video kaydı 8 Megapiksel arka kamera/ 5 Megapiksel f/2.2 ön kameraBatarya18W destekli 7100mAh pilİşletim sistemiAndroid 12
Oppo Enco Buds R: Yapay zeka destekli gürültü azaltma
Şirket Çin'de gerçekleştirdiği lansmanda ayrıca Oppo Enco Buds R isimli yeni kulak içi kulaklığını da piyasaya sürdü. 4 saate kadar pil ömrüne sahip olan Enco Buds R, ANC olmamasına rağmen yapay zeka destekli gürültü azaltma desteğine sahip.
Kablosuz kulaklığın öne çıkan özelliklerinden biri ise Oppo telefon ile fotoğraf çekmek için dokunmatik kontrolleri deklanşör düğmesi olarak kullanabiliyor olmanızdır. Bluetooth 5.2 desteğine yer veren Enco Buds R, IPX4 ile toz ve suya karşı koruma sunuyor.
Oppo Enco R fiyatı ise 299 yuan (45 dolar) olarak belirlendi ve 1 Haziran'dan itibaren Çin'de satışa çıkması planlanıyor. Yeni Reno 8 serisinin ve diğer ürünlerin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Oppo Pad Air ve Enco Buds R tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatı - Son Dakika