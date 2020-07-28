Ordu'da kaybolan zihinsel engelli kişi sağ bulundu - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan Acer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:15

Kaynak: AA

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir