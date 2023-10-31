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KYK yurdunda bir asansör felaketi daha! Öğrenciler indikten sonra zemine çakıldı - Son Dakika

KYK yurdunda bir asansör felaketi daha! Öğrenciler indikten sonra zemine çakıldı

Son Güncelleme: 31.10.2023 03:50

Aydın'da KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın asansör kazasında hayatını kaybetmesinin ardından korkunç bir olay daha meydana geldi. Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör 4. katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartılırken kısa bir süre sonra asansör zemin kata çakıldı.

Aydın'da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Acı olay hafızalardan silinmezken Ordu'nun Fatsa ilçesindeki KYK yurdunda da asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ZEMİN KATA ÇAKILDI

Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

TEDBİREN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam KYK yurdunda bir asansör felaketi daha! Öğrenciler indikten sonra zemine çakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KYK yurdunda bir asansör felaketi daha! Öğrenciler indikten sonra zemine çakıldı - Son Dakika
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