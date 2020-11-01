Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi - Son Dakika

Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

01.11.2020 22:45

Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi -2 uçak Samsun ve Trabzon'a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı Ordu'da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

-2 uçak Samsun ve Trabzon'a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı

ORDU - Ordu'da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapmayı planlayan 2 uçak, Samsun ve Trabzon'a yönlendirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, 1-2 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarı sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İzmir ve İstanbul illerinden Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İstanbul'dan hareket eden Pegasus'a ait uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirilirken, Türk Hava Yolları'na ait İstanbul-Ordu seferini yapan uçak ise havda dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon'a yönlendirildi.

Öte yandan Pegasus'a ait İzmir'den ve İstanbul'dan Ordu-Giresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı.

Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi

İstanbul, Giresun, Uçak, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi - Son Dakika


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