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ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI - Son Dakika

ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI

03.11.2021 10:48

KORONAVİRÜS salgını bir dönem kontrol altına alınan Ordu'da, temaslı kişilerin gizlenmesi sonucu son günlerde vakalar yeniden artışa geçti.

KORONAVİRÜS salgını bir dönem kontrol altına alınan Ordu'da, temaslı kişilerin gizlenmesi sonucu son günlerde vakalar yeniden artışa geçti. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, "Vatandaşlarımız farklı kaygılar ile izolasyondan çekindikleri için temaslı oldukları kişilerin isimlerini vermek, bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Bu hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor, ne olursa olsun, temasımız olduysa bu bilgileri paylaşmalıyız" dedi.

Koronavirüs aşılama çalışmalarında Türkiye'de ilk sırada yer alan Ordu, son haftalardaki vaka artışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yetkililer, vaka artışlarına neden olan durumları araştırmaya başladı. Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, hastalığın yayılımını önlemede aşı kadar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemli olduğunu açıkladı.

'KORONAVİRÜS TEMAS YOLUYLA BULAŞAN HASTALIK'

İnsanlarla temastan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Uzunca bir süredir tam doz aşılamada Türkiye birincisiyiz. Fakat buna karşılık vaka sayılarımızda bir miktar artış görmekteyiz. Bu konuda özellikle şunu unutmamamız gerekiyor; hastalığın yayılımını önlemede aşı kadar hayatımızdaki diğer tedbirlerin uygulanması da önemli. Bunlar; sosyal mesafe ve maske kurallarıdır. Bunlara tam riayet etmek gerekiyor. Koronavirüs temas yoluyla bulaşan hastalık. Dolayısıyla burada temastan kaçınmak çok önemli. Bunu artık yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Bir süre insanlarla aynı ortamda, kapalı ortamda bulunmamaya özen göstermeliyiz. Bu çok önemli" diye konuştu.

'TEMASLILARIN SÖYLENMEDİĞİ DURUMLARLA KARŞILAŞIYORUZ'

Virüse yakalanan vatandaşların temaslı olduğu kişilerin bilgilerini vermediğini ve bunun vakalarda artış yaşanmasına neden olduğunu ifade eden Aydın, "Temaslıların özellikle düzenli bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Söylenmediği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla henüz tehlike geçmiş değil. Aşılamaya tam hız devam ederken, bir yandan da kurallara riayet etmeli, temastan kaçınılmalıdır. Eğer bir temasımız olduysa mutlaka bunu yetkililere bildirmeliyiz. Hastalığın yayılımını ancak bu şekilde yavaşlatabiliriz. Bu hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için bir sorumluluğumuz hem de toplumsal bir sorumluluğumuz, hatta görevimiz" şeklinde konuştu.

'NE OLURSA OLSUN TEMASIMIZ OLDUYSA BU BİLGİLERİ PAYLAŞMALIYIZ'

Aydın, vatandaşların temaslı olduğu kişileri söylemesi gerektiğini kaydederek, "Bazen vatandaşlarımız farklı kaygılarla yani izolasyondan çekindikleri için temaslı oldukları kişilerin isimlerini vermek, bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Ayıp olur korkusu veya endişesi ile sevdiklerimizin, yakınlarımızın isimlerini vermeyelim diyebiliyorlar. Fakat burada iyilik yaparken zarar vermemeyi de göz önünde bulundurmalıyız. Dolayısıyla ne olursa olsun, temasımız olduysa bu bilgileri paylaşmalıyız. Çekincelerle bazen saklanabiliniyor" açıklamasında bulundu.

'TEMASLI KİŞİLER İHBAR EDİLSİN'

Kent sakinlerinden Vedat Eren, kimsenin çekinmeden temaslı kişileri bildirmesi gerektiğini belirterek, "Temaslı kişilerin bildirilmesi gerekir. Çünkü kimin ne olacağı belli değil. Herkes birbirine yakınlaşmış. Sokak araları dolmuş. Tam manasıyla eskisinden daha kötü bir duruma getirilmiş. Ara sokaklarda insanlar iç içe oturuyor. Buralara derhal çözüm bulunması lazım. Kimse çekinmesin. Temaslı kişiler ihbar edilsin" ifadelerinde bulundu.

Mustafa Kemal Havıvelioğlu da, vakaların kontrol altına alınabilmesi için herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini kaydederek, "Temaslı kişiler yetkililere bildirilmeli. Bir başka kişiye de bulaştırılmaması için ihbar edeceksin temaslı kişileri" ifadelerini kullandı.

Ercan Keskin ise, "Temaslı kişiler bildirilmeli. Bildirilmezse virüs çoğalır. Herkesin bu konuda hassas olması gerekir" dedi.

ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI
ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI
ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI
ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Aydın, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA TEMASLILAR GİZLENDİ, VAKALAR ARTTI - Son Dakika


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