Üye Girişi
Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı - Son Dakika

Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı

08.07.2021 11:02
Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı, System.String[]

Maden mevzuatının ülke genelinde yarattığı tehdidi ortaya koyabilmek için çalışmalarına devam eden TEMA Vakfı, Ordu ili madencilik raporunu açıkladı.

Rapora göre, zengin canlı tür çeşitliliği, su varlığı, doğası, tarım alanlarıyla öne çıkan ve Türkiye fındık ihracatının merkezi olan Ordu ilinin %74'ü madenlere ruhsatlı. Ordu ili özelindeki IV. Grup madenlere ilişkin hazırlanan çalışmanın ilk bulguları, bölgenin 435 maden ruhsatına bölündüğünü ortaya koydu.

TEMA Vakfı, 2020 yılında kamuoyu ile paylaştığı Kaz Dağları Raporu'nun ardından, ülke genelinde, doğa ve tarım alanlarının, su varlıklarının ve kültürel mirasın madencilik faaliyetleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı tehditleri ortaya koymaya devam ediyor. Vakıf tarafından Ordu ili özelinde hazırlanan son rapora göre; Türkiye'nin en önemli doğa, tarım ve kültür merkezlerinden biri olan ilin yüzde %74'ü IV. Grup madenlere ruhsatlı. Doğası, su varlıkları, meraları ve fındık bahçeleriyle Türkiye'ninbiyolojik çeşitliliğinin ve tarımsal üretiminin teminatı olan bölgenin geleceği,435 adet IV. Grup maden ruhsatı ile tehdit altında. Çalışma, mevcut ruhsat sahalarının hayata geçmesi halinde, Ordu'nun toprağının, suyunun, doğal varlıklarının, yöre insanının sağlığının ve tarıma dayalı ekonomisinin telafisi imkansız zararlar göreceğini ortaya koyuyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Maden Kanunu'nda bugüne kadar yapılan değişikliklerin, ülkemizindoğa alanlarını, tarım alanlarını, meralarını ve kültür miraslarını madencilik faaliyetlerine açtığına dikkat çekti. Ataç açıklamasında, "Mevcut Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikler, tüm koruma statülerini yok sayarak; doğamızı, tarımsal üretimimizi ve yaşam alanlarımızı yüzlerce maden ruhsatı ile karşı karşıya bırakıyor" dedi. Ordu'nun bu mevzuat ve mevcut maden politikalarından en ağır şekilde yaralanan illerimizden biri olduğunu belirten Ataç, " Fatsa'da çalışmakta olan altın madeni çok kısa bir sürede bölgenin doğal varlıklarına, insan sağlığına ve tarım ekonomisine ciddi zararlar verdi. Yöre halkı ile Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, altın madeninin yarattığı tahribata karşı ilk günden bu yana, yaşam alanlarını korumak için büyük bir çaba gösteriyor. Vakıf olarak yaptığımız çalışma sonucu ortaya çıkan tablo, tüm bu çabanın ve emeklerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugün maalesef ülkemizde doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası kanunlarla korunmamaktadır. Halbuki, ülkemizde bu gibi alanları kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korumamız gerekmektedir. Aksi halde madencilik faaliyetleri Çanakkale'de, Muğla'da, Ordu'da olduğu gibi doğamızı ve tarımsal üretimimizi tehdit altına almaya devam edecek. Yetkilileri yöre halkının sesini duymaya, Ordu ve tüm illerimiz için madencilik faaliyetlerine karar verirken; doğal varlıklarımızı, tarımımızı ve su varlıklarımızı göz önünde bulundurmaya, bu tarihi sorumluluğu hep birlikte almaya davet ediyoruz" dedi.

Ordu'da madencilik çalışmasının ilk bulguları şu şekilde:

Ordu'nun %74'ü IV. Grup maden ruhsatları ile ruhsatlandırılmıştır.

8 ilçede ruhsatlılık oranı %90'ın üzerindedir. Fatsa, Çatalpınar, Çamaş, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Karataş, Ulubey ruhsat oranlarının % 100'e yaklaştığı ilçelerdir.

Orman alanlarının %65'i madenler için ruhsatlandırılmıştır.

Ordu'da bulunan uluslararası koruma kriterlerine göre belirlenen ve nadir flora ile fauna barındıran, dünya ölçeğinde önemli ekosistemler olan Önemli Doğa Alanları'nın %80'i madenler için ruhsatladırılmıştır.

Önemli Doğa Alanları'ndan biri olan Giresun Dağları'nın tamamı madenlere ruhsatlıdır.

Tarım alanlarının %76'sı madenler için ruhsatlandırılmıştır.

Meralarının %64'ü madenler için ruhsatlandırılmıştır.

Ordu'nun nadir canlı tür çeşitliliği, doğal ve kültürel özellikleriyle tabiatı koruma alanı, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanlarının %91'i madenlere ruhsatlıdır. Korunan alanların içinde yer alan arkeolojik sit alanlarının %94'ü ve tohum-meşcere alanlarının tamamı madenlere ruhsatlıdır.

Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı

Madencilik, Tarım, Maden, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar 17:25 70 bin TL dolandırdıkları kadını ertesi gün yine dolandırmak isteyince yakalandılar
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi 16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı 16:01 Öldürülen emlakçının katil zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası 14:45 Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor 13:37 Dükkanlarda kapanların tükendiği Avustralya'da dev farelerin istilası ile mücadele sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu Son Dakika: Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu         
18:12
Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım Fatih Terim, Galatasaray'a imzasının 47. yıl dönümünde konuştu: İyi ki Galatasaraylıyım         
17:57
Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar         
17:49
İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor         
17:25
Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor Endonezya, Kabe'ye benzer yapılar nedeniyle Fortnite oyununu yasaklatmak istiyor         
16:40
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi         
15:24
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 18:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'nun %74'ü madenlere ruhsatlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement