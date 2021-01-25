Ordu'ya son 18 yılda 3 baraj ve 1 gölet kazandırıldı - Son Dakika

Ordu'ya son 18 yılda 3 baraj ve 1 gölet kazandırıldı

25.01.2021 13:49
Ordu'ya son 18 yılda 3 baraj ve 1 gölet kazandırıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karadeniz'in önemli illerinden Ordu'da son 18 yılda 1 milyar 450 milyon 604 bin 513 liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karadeniz'in önemli illerinden Ordu'da son 18 yılda 1 milyar 450 milyon 604 bin 513 liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da devasa projelerin hayata geçirildiği ve önemli yatırımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu'da bugüne kadar 4 içme suyu tesisinin tamamlandığını, bu tesislerle 561 bin 223 kişinin ihtiyacını karşılayacak, yıllık 39 milyon metreküp içme suyunun temin edildiğini aktardı.

Karadeniz'in önemli illerinden Ordu'da son 18 yılda 1 milyar 450 milyon 604 bin 513 liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldız, bu süreçte 3 baraj ve 1 gölet inşa ettiklerini kaydetti.

Yıldız, yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu barajların en önemlisi Topçam Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 122 metredir. 133 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Ayrıca enerji maksatlı olan Topçam Barajı ile yıllık 200 kilovatsaat enerji üretilmektedir. Diğer barajımız Ordu Üniversite Barajı, 35,50 metre yüksekliğinde olup 208 bin metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2017 yılında hizmete alınmıştır. Bir diğer barajımız İlküvez Barajı'dır. Barajın temelden yüksekliği 30 metredir. 1,09 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir."

İnşaatı devam eden 4 baraj var

Ordulu vatandaşlar ve çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin çok fazla olduğuna dikkati çeken Yıldız, Ordu'nun su kaynaklarını değerlendirmek için şu anda Çağlayan, Gölköy Kırtaş, Korgan ve Kumru barajlarının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıldız, Ordu'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 68 taşkın koruma tesisi ile Ordu şehir merkezi ile 66 yerleşim yeri ve 4 bin 760 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 11 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Karadeniz, Yatırım, Baraj, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu'ya son 18 yılda 3 baraj ve 1 gölet kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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