Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur adliyeye sevk edildi

21.09.2022 12:14
Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur adliyeye sevk edildi

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, adliyeye sevk edildi.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, adliyeye sevk edildi.

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

- Ne olmuştu?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur'un, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülmüştü.

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Kaynak: AA

Sedat Peker, Ahmet Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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