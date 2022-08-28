Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti - Son Dakika
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Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti

28.08.2022 12:41

Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gittiDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 91'inci gününe girdi.

Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 91'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 91'inci gününe girdi.303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde şimdiye dek 37 örgüt mensubu teslim oldu. Güvenlik güçlerinde işlemleri tamamlanan bu örgüt mensupları ailelerine teslim edildi.

Sur ilçesinde yaşayan Vedat Bingöl, 2015 yılında 22 yaşındayken 2,5 yıl İstanbul Silivri Cezaevi'nde kaldı. Bingöl, iddiaya göre serbest kaldıktan sonra tehditlerden dolayı tekrardan dağa gönderildi. Vedat Bingöl'ün annesi Fahriye ve ablası Güllü Sayar oturma eyleminde çağrıda bulunarak geri gelmesini istedi. Abla Sayar, kardeşinin ölüm haberinin yayınladıklarını fakat inanmadıklarını kaydederek annesi Fahriye Bingöl'ün kardeşi için her gün köyden gelerek eylem, sürdürdüğünü söyledi. Sayar, "Kardeşim için buradayım, yüreğimiz yanıyor, annem evde duramıyor köyden her gün yaya olarak da olsa geliyor. Ölüm haberi yayınladılar annem inanmıyor. Kardeşim eğer yaşıyorsa, bizi görüyor ve duyuyorsa annemin hatırına geri gelsin. Annenin yüreği yanıyor sen bu acıya nasıl dayanırsın, gel annenin halini gör anla. Bizim için değil, annen için gel. 8 yıl önce gitmişti yakalandı. 2 yıl hapiste kaldı eve getirdik. Mektup yazdı eve bırakıp tehdit edildiği için gittiğini söyledi. 'Ailemize bir şey olacağına ben tek gideyim' demiş. Tehdit altında olmasaydı gitmezdi" dedi.

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Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız Evlat nöbetindeki baba: Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti - Son Dakika

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