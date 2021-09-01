Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Yeniköy istikametine seyreden Mustafa Yıldırım'ın (68) kullandığı 16 R 8044 plakalı panelvan minibüs, Hüseyin Işık (65) idaresindeki 16 VN 709 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü Yıldırım, araçta sıkışarak yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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