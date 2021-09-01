Orhangazi'de kamyonla çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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