Son Dakika Haberleri: Orman Ekipleri Yangın Sezonuna Hazır

Orman Ekipleri Yangın Sezonuna Hazır

3 saat önce

Orman ekipleri yangın sezonuna hazırAYDIN - Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, 2019 yangın sezonu hazırlıklarını tamamladı.

Orman ekipleri yangın sezonuna hazır

AYDIN - Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü, 2019 yangın sezonu hazırlıklarını tamamladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Kuyucak İşletme Şefliği Depo ve Eğitim Alanında yapılan eğitim ve hazırlıkları Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci'de izledi.
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Orman Yangınları ile Mücadele 2019 yılı İşbaşı Eğitimlerini Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisleri İsmail Durak, Yalçın Bulut ve Muammer Özen, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü teknik personeli ile İşletme Müdürlüğümüzün orman yangınları ile mücadele eden tüm personel katıldı. İş güvenliği eğitimlerinde yangına müdahale yöntemleri, ekipman ve donanımın verimli kullanılması ve yaralanmalarda ilk müdahalelerin nasıl yapılacağı anlatıldı.
11 teknik eleman, 25 orman muhafaza memuru, 124 yangın işçisi, 16 arazöz, 4 su tankeri, 8 ilk müdahale aracımız, 2 greyder, bir dozer, bir kepçe, bir treyler, 12 hizmet aracı ve bir helikopterimizle 2019 yılı yangın sezonuna hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Kuyucak İşletme Şefliği depo ve eğitim alanında kontrollerini de tamamladı. Ekipman ve donanımı kontrolden geçiren ekipler yaptıkları testlerin ardından olası bir yangında en az hasarla atlatabilecekleri, yangınsız bir sezon dileyerek görev başı yaptı.
Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci de, Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere görevlerinde başarılar dileyerek yangınsız ve kazasız bir sezon geçirmeyi diledi.
Orman Ekipleri Yangın Sezonuna Hazır
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
Muğla, Orman İşletme Müdürlüğü, Nazilli, Yerel
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